La espectacular casa de Jon Kortajarena en Lanzarote

Jon Kortajarena es uno de los modelos españoles más conocidos en el mundo, algo que le lleva a pasar mucho tiempo fuera de casa. Aunque nació en Bilbao y pasa largas temporadas en el extranjero para cumplir con compromisos profesionales, Jon tiene claro a qué lugar acudir para desestresarse.

El lugar elegido por el modelo es Lanzarote, donde se ha comprado una viviendo espectacular, que ha reformado al completo y que no ha dudado en mostrar en la revista AD. El protagonita de ‘La Verdad’ no puede estar más feliz con el resultado, y es que no es para menos.

Jon Kortajarena se ha decantado por dejar grandes ventanales, que dan a unas vistas de una playa de Lanzarote. A continuación, os mostramos la impresionante casa a la que Jon Kortajarena acude para relajarse y desconectar.