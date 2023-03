Laura Pausini ha visitado este miércoles el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single, Un buen inicio, que verá la luz el 10 de marzo. Un nuevo tema que llega tras la celebración de sus treinta años en la música, además de su victoria en el Festival de San Remo, en la que la italiana dio tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en veinticuatro horas. En todo momento, la artista se ha mostrado muy cómoda en su charla con Pablo Motos e incluso con 'Trancas y Barrancas', que han logrado que ella haga su confesión más íntima, nunca antes dicha en ninguna entrevista. Pausini ha revelado con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales a lo largo de su vida.

Las dos hormigas más famosas de la televisión han querido hacerle el 'test del buen ex', donde han logrado que la cantante italiana revele los detalles más íntimos de su vida. Una de las primeras preguntas de Trancas era saber si Laura Pausini vería con buenos ojos ir al restaurante favorito al que ibas con tu expareja, yendo ahora con tu nueva relación: "Obviamente no. ¿Cómo se permite? ¿Con todos los restaurantes que hay y van ahí? Estamos locos o qué. Ninguno de los dos. En la vida hay muchas cosas que conocer nuevas. A día de hoy si te gusta esa comida, se puede ordenar para llevar a casa", respondía entre risas. "Hay algunos sitios de recuerdos que si se pueden evitar, pues mejor", sentenciaba.

Laura Pausini revela con cuantas personas ha mantenido relaciones sexuales

Ya con la siguiente pregunta subían la temperatura: "¿Usarías los preservativos que te han sobrado de tu relación anterior? O sea, vais a un supermercado comprar una caja de 12 y lo dejáis y te sobran 3. Estos, ¿se pueden usar?", preguntaban sin pelos en la lengua. "Yo con estas preguntas, me siento un poco boomer. Yo tengo 48 años y he tenido tres novios. Excepto Marco que me dejó porque no le di la cosa. Entonces soy un poco vieja en ese sentido. Mi opinión es que yo he hecho el amor con tres personas y esas personas yo no he hecho el amor el día que lo conocí. He esperado un poquito y después sí y no usaba preservativos. Siempre era como que yo quería formar una familia", ha confesado la artista italiana.

Durante su charla con Pablo Motos, también ha hablado de la celebración de sus treinta años en la música: "En estos 30 años las personas que me siguen han hecho locuras para venir donde yo estaba y pensé que por qué no hacer yo una locura verdadera por ellos. Quería demostrarme y demostrar que cuando tienes tanto en tu carrera es mucho más fácil festejar desde el sofá que hacer cosas difíciles y nuevos retos, pero yo prefiero que la gente que me sigue sepa que sigo estando loca”, ha confesado.

La artista italiana ha hablado de su nuevo trabajo

Además, también ha contado todo sobre su nuevo single: "Me he dado cuenta que durante los últimos dos años tenía pensamientos de incertidumbre sobre mí, que los años pasan, que la música está cambiando… quizá que mi carrera profesional estaba acabando al llegar a los 30 años. He hecho algunas cosas para ayudarme como estar en `La Voz’, pero un día pasó algo en mi vida que fue como un clic y pensé que quería saber qué había después de esos 30 años en la música”. “Seguiré cantando porque esa es mi misión, es mi vida, seguiré con toda la energía”, sentenciaba.