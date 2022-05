El argentino ha sido el último invitado en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, donde ha querido recordar los problemas de salud que le obligaron a retirarse del fútbol. Kun Agüero jugaba en el F.C Barcelona cuando tomó esta decisión después de sufrir dos arritmias: una en un entrenamiento y otra durante un partido. «Sentí que me palpitaba el corazón y que iba a una velocidad rápida. Dura 30 o 45 segundos y parecen 5 minutos. En el entrenamiento duró unos 25 segundos y en el partido aproximadamente un minuto y pico», ha comenzado relatando.

El argentino ha hablado sobre las arritmias que sufrió

Kun Agüero ha recordado que en un primer instante, él pensaba que sería un problema que podrían solucionar los médicos: «Bueno después empezaron a hacerme chequeos y el médico me dijo que me fuera mentalizando de que estaba muy complicada la cosa. Empecé a mentalizarme que venía lo peor. Pensé en que me iban a encontrar el problema, me lo iban a solucionar e iba a seguir jugando pero cuando estaba en el quirófano y fueron dos horas, me pareció que era algo complicado», dice.

«El médico me dijo que podía jugar pero me podía volver a pasar. Lo pensé y dije que ya está. Tengo 33 años, tengo un hijo y una vida por delante. No voy a asustar a todo el mundo», confiesa sobre la decisión más complicada que ha tenido que tomar durante su vida. Kun es padre de Benjamín, fruto de su relación con Giannina Maradona, la hija de Diego Maradona. El exfutbolista decidió que era el momento de colgar las botas y centrarse en su familia. Después de recordar esos momentos tan dolorosos para su vida, ya que tuvo que renunciar a un sueño, se lo ha pasado en grande en el programa de Antena 3 donde ha culminado su visita viendo los saltos de freestyle de motos.

Kun Agüero dio una rueda de prensa para anunciar su retirada

«Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera», dijo a mediados del pasado mes de diciembre. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará ahora la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. Gracias a los hinchas», sentenció, entre lágrimas. Han sido momentos de mucho dolor para el que fuera jugador de fútbol.

