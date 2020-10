El hijo de Isabel Pantoja sale al paso y contará su verdad sobre los supuesto mensajes que estaría mandando a algunas de sus ex a espaldas de su mujer.

Hace unos días, Techi reaparecía en ‘Sálvame’ para hacer públicos unos supuesto mensajes subidos de tono que le habría mandado Kiko Rivera a través de sus redes sociales. Tras esto, otra de sus ex, Chabeli, también salía a la palestra para compartir otros mensajes que el DJ le habría mandado después del confinamiento. Entre tanto, el clan Pantoja hace piña y se ha mantenido al margen de las especulaciones. Hasta ahora. El hijo de la tonadillera rompe su silencio en ‘Sábado deluxe’ y se sentará frente a María Patiño para aclarar este frente que se le ha abierto.

Tras tres días de especulaciones, Kiko Rivera sale al paso y contará su verdad sobre los supuesto mensajes que estaría mandando a algunas de sus ex a espaldas de Irene Rosales. Una entrevista muy esperada y que llegará unas horas después de que su mujer reaparezca en ‘Viva la vida’ para esclarecer qué es lo que está ocurriendo.

Lo cierto es que el hijo de Isabel Pantoja no está pasando por un buen momento. A raíz de que se hicieran públicos los supuestos mensajes, el DJ tomó una drástica decisión y decidió borrar todas las publicaciones de sus redes sociales. Ayer, con una imagen en la que aparece haciendo lo que más le gusta, actuar delante de su gente, dejaba claro cuál era la postura que iba a mantener ante el escándalo. «He dejado de dar explicaciones… A fin de cuentas la gente entiende lo que quiere entender», escribía. A estas palabras, la colaboradora no podía evitar ponerle un «Te quiero» en el que demostraba que seguía muy unida a él.

Además de esto, Kiko Rivera ha compartido un par de publicaciones más en las que se evidencia lo consternado que está por todo lo que se ha comentado en los últimos días en los programas de Mediaset. «No estoy tan bien como yo quisiera… Pero no tan mal como otros desearían. Sigo aquí luchando por mi y por lo que quiero y os aseguro que de brazos cruzados no me quedo», «Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar», ha especificado el interprete de «Así soy yo» en sus cuenta de Instagram.

Con ganas de sentarse en ‘Sábado deluxe’, el joven regresa así a televisión después de varios meses alejado del foco. La última vez que vimos al hijo de la tonadillera en un plató fue el pasado 1 de marzo en ‘Viva la vida’ junto a su mujer y en medio de sus problemas familiares con Chabelita Pantoja. En concreto, el DJ se ponía frente a Emma García para explicarle cómo había sido su reconciliación.

A la espera de conocer su parte de la historia, Jorge Javier Vázquez, que no estará al frente del programa puesto que tiene una función, ha querido adelantarse a sus palabras y ha asegurado que el hijo de Isabel Pantoja no podrá evitar derrumbarse. Ante esto, José Antonio León mostraba su conformidad con el presentador y dejaba claro que el joven no estaba atravesando por su mejor momento y se muestra convencido que derramará alguna que otra lágrima cuando hable de sus hijas.

No han pasado por su mejor momento

Hace unos meses, los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio no dejaron de cesar. Fue Irene Rosales quien salió al paso y explicó en qué punto se encontraba su relación. En concreto, la nuera de Isabel Pantoja negó por activa y pasiva que estuvieran atravesando por una crisis, aunque dejaba claro que «ha habido momentos en los que hemos estado peor y nadie lo ha notado». «Que yo no suba fotos no significa que esté pasando por un mal momento. Llevo varios meses llevando una mala racha. Mi padre lleva malo unos meses y mi madre está malita, llevo cuidando de ella varios meses», decía unas semanas antes de que recibiera el fuerte golpe del fallecimiento de su progenitora. «La persona que más me está entendido es mi marido. Ahora mismo está a mi lado, me lo está demostrando«, dejaba claro entre lágrimas.