Kiko Rivera se ha tomado muy en serio el aviso que la vida le ha dado hace dos semanas atrás cuando tuvo que ser ingresado a consecuencia de un ictus que, por fortuna, parece no haber ocasionado mayores estragos en su organismo. Ha sido un aviso y él parece que ha entendido muy bien el mensaje de que su vida debe cambiar de manera radical si no desea morir. Pero no solo ha dejado de fumar, pasándose al vapeador como primera alternativa a los humos, sino que también piensa cuidar la alimentación e incluir el deporte en su vida. Pero también hay cambios en lo que a trabajo respecta. El primero, y más evidente, es que ha tenido que rechazar varios encargos profesionales que tenía agendados, aunque esto le haga perder más de 70.000 euros, pero ya tiene una alternativa para no notar tanto esta ausencia de ingresos.

Kiko Rivera ha optado esta vez por contar el proceso de recuperación tras el ictus en su canal de Twitch, por el que consigue también generar ingresos. “Me dio un ictus que afectó a toda la parte izquierda de mi cuerpo, dejándome la cara y el brazo paralizado por completo. La boca se me dobló, que quedé sin fuerza en el brazo y sin sentirlo apenas, perdía el equilibrio”, relataba el hijo de Isabel Pantoja cómo se percató que estaba sufriendo un ictus que me mantuvo unos días ingresado en el hospital.

Pero ya ha tomado los mandos de su vida. Está en casa, bajo la inestimable ayuda de su mujer, Irene Rosales, que se preocupa en que no caiga en antiguos errores, cuide su alimentación y haga ese ejercicio leve que ha comenzado a experimentar. Pero Kiko Rivera necesita trabajar, no es capaz de quedarse quieto, motivo por el cual ha ideado un intenso plan para retomar sus quehaceres profesionales, aunque por ahora parecen limitados a su canal de Twitch, pues puede hacerlo desde la comodidad de su casa. El Dj ha mostrado ahora en sus redes sociales la intensa agenda de trabajo que se ha propuesto cumplir para deleitar a sus seguidores con buenas nuevas.

Kiko Rivera se ha propuesto trabajar todos los días de la semana, incluido los fines de semana. Eso sí, a unas horas prefijadas y sin precisar si trabajará una hora o tan solo media. Esto irá en función de cómo se encuentre ese día, las ganas que tenga y la información que tenga que compartir con sus fans. Con todo ello, de lunes a viernes se ha fijado conectarse a su canal a partir de las 10 de la mañana, mientras que el sábado y el domingo lo hará a las 20 horas. Y es que ahora este canal se ha convertido en su principal fuente de ingresos, ahora que ha decidido aparcar su faceta mediática en revistas y platós de televisión y que el trabajo en la música deba esperar por cuestiones médicas.