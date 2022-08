Durante la entrevista de Anabel Pantoja en ‘Déjate Querer’ habló de la nula relación que mantiene ahora con su primo, Kiko Rivera, con quien ha sido uña y carne. La concursante de ‘Supervivientes‘ hablaba de sus intenciones de dejar de lado el rencor y volver a tener esa relación tan cercana de la que tantos años han presumido. Sin embargo, la respuesta del DJ no ha sido la esperada. Lejos de buscar un acercamiento con su prima, Kiko Rivera sentencia su relación con un mensaje que promete dar mucho de que hablar. “Estando allí en la isla, me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo”, dijo Anabel asegurando las ganas que tenía de ver a las hijas de Kiko, Ana y Carlota.

A pesar de que Kiko Rivera apoya las palabras de su prima, tampoco se las cree del todo. «Estoy totalmente de acuerdo con esto, es más, lo apoyo”, comenzaba diciendo. A pesar de que hasta aquí parece que puede haber un acercamiento entre ellos, termina con una frase lapidaria que confirma que estamos equivocados: «Pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin saldo», ha dicho haciendo referencia a su madre, Isabel Pantoja, con quien Anabel siempre ha mantenido una excelente relación a lo largo de todos estos años.

Anabel Pantoja se sinceró sobre su relación con su primo, Kiko Rivera

Durante el concurso de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’, la colaboradora de televisión protagonizó un emotivo ‘puente de las emociones’ al hablar de su familia. “Hace un año y medio se truncó parte de mi familia. Se separaron y he tenido que estar a caballo. Es muy duro que cada vez que tenga que ver a mi familia necesite cinco días mínimo y no poder reunirme con todos en una casa», decía completamente rota al recordar que la relación entre su familia no está pasando por su mejor momento.

En estos momentos, habló de su relación con su primo, Kiko Rivera, a quien ella ha desvelado en más de una ocasión que consideraba un hermano: “Para mí ha sido un hermano y hace muchísimo tiempo que no le veo. Siempre tengo contacto con sus hijos y con su mujer cuando puedo, pero creo que nos hemos decepcionado los dos. He hecho lo que he podido. Él ha dicho que le he decepcionado, pero yo también me he sentido decepcionada. Soy su prima de toda la vida. Siempre he intentado cuidarle, que no le roce ni el aire. Me gustaría que lo valorase”, dijo por aquel entonces.

Ahora, una vez que se terminó el programa, aseguró que iba a llamarle tanto a él como a su mujer, Irene Rosales. ¿Será esa llamada un punto de inflexión entre los primos? ¿Retomarán su relación o seguirán viviendo a base de altibajos familiares?