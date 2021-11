A pesar de que Kiko Rivera asegura que ha perdonado a su madre y que su deseo es el de reencontrarse con ella, su círculo lo desmiente. La última en hacerlo ha sido Chabelita, quien tiene claro que su hermano no quiere ver a Isabel Pantoja tras su ruptura familiar. Si bien se acercó a Cantora para abrazarla tras la muerte de su abuela, lo cierto es que no han vuelto a verse desde entonces. Un cara a cara que no ha tenido lugar porque, según su hermana, el DJ «no tiene ningún interés». «El mismo interés que ha tenido en ver a la yaya después de un año o en enviar los audios a Kiko Hernández. No tiene interés», dice la joven.

La hija de la tonadillera mantiene que su hermano puede ir a Cantora «siempre que quiera y él lo sabe», no obstante, este reencuentro no se produce. Al menos, desde que falleciera doña Ana, día en el que Kiko Rivera viajó desde La Graciosa hasta Cádiz para abrazar a su madre. Madre e hijo no han vuelto a acercar posturas y, de momento, no parece que vuelvan a verse próximamente, aunque todo entre ellos esté más calmado. Cabe recordar que Kiko ha asegurado que incluso ha paralizado la venta de Cantora, siendo esta operación la que más problemas ha generado con su progenitora. «No es que Kiko haya paralizado la venta de Cantora, es que nadie se la compraba», ha explicado Chabelita.

Chabelita se desplazó justo después de la entrevista de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’ a visitar a su madre. Este encuentro tuvo lugar después de que Isabel llamara a su hija un día antes para verse, una petición a la que ella accedió sin dudarlo ni un instante. Pero ¿cómo esta Isabel ahora? «Mi madre está mejor, pero sigue con su duelo con la muerte de su madre. No se acostumbra, sabe que ella hizo todo lo posible porque estuviera bien (…) Cuando falleció mi abuela fui para apoyar a mi madre porque es donde tengo que estar. Ella me necesitaba y a día de hoy nos sigue necesitando a los dos», ha explicado Chabelita en ‘El programa de Ana Rosa’. Si bien ha preferido no entrar en detalles sobre lo que opina su madre de las declaraciones incendiarias de su hijo en televisión, lo que sí ha transmitido es que Isabel nunca hablará «no es que dijera nada del otro mundo, pero ella tiene claro que nunca hablará y que siempre se va a mantener al margen». La joven no quiere hablar con su hermano, pues está harta de los giros que da de un día para otro. «Se me ha quitado las ganas de acercar cualquier postura».

Con varias idas y venidas, Chabelita considera que «no le perdonará cualquier cosa», pues cree que Kiko «necesita un escarmiento». Insiste en que sus palabras tienen consecuencias y que ha sobrepasado varias veces los límites, por lo que no tiene ninguna intención de hablar con él.