"En nuestra relación ha sido muy importante la seducción". Kiko Matamoros y Marta López Álamo han publicado un nuevo vídeo en 'Amar para vivir', donde han tratado uno de los temas más íntimos de su vida en pareja: el amor y la seducción. El colaborador y la modelo han tenido en un principio una conversación llena de diferencias, ya que han tenido un malentendido sobre lo que sienten qué es la seducción.

"Tú a mí me seducías con las palabras, no solo por la físico", declara Marta sobre lo que sintió con Kiko Matamoros. "Hay muchas cosas que ahora no me dices y que me las decías al principio. Te pregunté que qué le dirías a alguien cuando me conociste. Y me respondiste: 'Que me volví loco cuando te conocí y que intento olvidarte pero que no puedo. Eres una mujer excepcional, que por fuera eres espectacular y que por dentro probablemente eres doblemente espectacular. Que tienes un fallo de origen psicológico pero que es superable. Que cuando no estoy contigo, contigo sueño. Y cuando estoy contigo, también. Que no te has ido de mi cabeza ni un segundo desde que te conocí. Que nada me gusta más que estar contigo. En fin, la verdad'", desvela.

La pareja no tiene reparos a la hora de hablar de sus relaciones sexuales

"Cuando me decías ese tipo de cosas me sorprendía, porque no lo pareces. Eres como achuchable. No tenía una opinión formada de ti. Tú no tenías ninguna opinión de mí porque no me conocías. Tienes pinta de tío duro, tú impones. Lo que digo es que las apariencias engañan", ha terminado diciendo.

Acto seguido han querido recordar cómo fueron los inicios de su relación. En aquella época, Kiko vivía en un hotel de Madrid. De hecho, la primera cita fue en este lugar. "Yo llevaba un conjunto de lencería monísimo. Yo iba con la intención de tener sexo contigo en la primera cita, porque me apetecía. Llevábamos una semana hablando y me apetecía. Yo me pedí un entrecot y él un solomillo. Estuvimos hablando toda la comida, te levantaste y me diste un beso. Después del café bajamos a la habitación. Yo me quedé con mi conjunto, que te encantó y ya me diste más besos. Nos quedamos toda la tarde juntos. Me enganché mucho y desde nuestra primera cita no me he separado de ti", explica.

La pareja habla de su vida sexual

"Tuvimos una conexión especial en cuanto al sexo. Tenemos un concepto muy parecido de las relaciones sexuales", empieza diciendo Marta López sobre su vida íntima. Kiko Matamoros ha querido añadir más información y se ha atrevido a decir cuántas veces lo hace con la modelo: "Se folla mejor con la cabeza que con la otra cosa. Hay niveles de sinceridad y de confianza que se dieron desde el primer día. A mí eso me enganchó muchísimo. Para mí eras la horma de mi zapato. A mí me da pudor decir que si no es todos los días, prácticamente todos los días de la semana", desvela sincero.

Aún así, ha querido reconocer que tiene ayuda: "Me da pudor porque tengo una edad... Yo tengo ayuda, hay una terapia hormonal. Los niveles de testosterona baja y se aplican sustitutivos. Yo lo hago y funciona". Además, ha querido dejar claro que la base es la confianza: "Te vas conociendo y sabes por qué camino puedes transitar. Es mucho más sostenible una relación de pareja es cuando no hay barreras y hay confianza. También tienes que saber qué le gusta a la otra persona y qué no le gusta. Hay que respetar esas parcelas. Hay que saber qué es una realidad y qué es una fantasía. El entendimiento del sexo como algo abierto y por supuesto no monótono es algo fundamental", termina diciendo sobre su vida sexual, que según dicen ambos, es muy activa. “Si no lo haces todos los días, duermes mal”, le hace saber Marta a Kiko, dejando claro que ella no tiene necesidad de hacerlo todos los días.