La estancia en ‘Supervivientes‘ empieza a hacerse cuesta arriba a Kiko Matamoros. El colaborador de televisión, que quería hacer historia haciendo el salto más titánico de todas las ediciones, está viviendo sus horas más bajas. Un sinfín de picotazos invaden todo su cuerpo, lo que está haciendo, aún si cabe, mucho más complicada su estancia en los Cayos Cochinos. Además, en más de una ocasión ha hablado de lo mucho que echa de menos a su pareja, Marta López, que está siendo su defensora en el plató. A pesar de que ella no quería convertirse en personaje de Telecinco, ha dado el paso por amor. Además, este mismo miércoles, en el estreno de ‘Tierra de nadie’, ha querido darle una sorpresa a Kiko Matamoros ¡y ha hablado con él por teléfono!

El pasado lunes fue el cumpleaños de su nieto, Matías

«Me encuentro muy molesto con muchas picaduras, las manos inflamadas. Pero bueno quiero demostrar que a pesar de tener 65 tacos soy un tipo duro», ha comenzado diciendo Kiko Matamoros. «Yo creía que iba a ser un poco más fácil porque no contaba que me iban a picar los bichos estos. Tengo partes de mi cuerpo hinchadas pero por lo demás es un poco lo que me imaginaba. Es como un campamento en el que se pasa hambre», decía sin imaginarse que podría hablar con su novia minutos después.

Marta López quería hablar con él para darle ánimos y recargarle las pilas. Pero antes de ese momento, la dirección del programa tenía otra sorpresa para él: un regalo de su nieto Matías, el hijo mayor de Laura Matamoros y Benji Aparicio. El pequeño cumplió hace unos días cuatro años y han querido que su abuelo tuviera un recuerdo de su nieto. Al abrir un pergamino que le habían dejado, no ha podido evitar emocionarse: «Es un dibujo de mi nieto. De Matías. De Mati. Salen él, su hermano, la perra, su madre… y me dice te quiero mucho», decía la borde de las lágrimas. «Yo sí que te quiero mucho», decía. «Pero hazme el favor de estudiar para no verte de mayor como yo haciendo estas cosas. Muchas gracias a sus padres por hacerme llegar esto. Fue su cumpleaños el lunes y eché de menos estar con ellos», ha dicho.

Marta López le ha dedicado unas románticas palabras a Kiko Matamoros

Tras este momento, Kiko ha recibido la llamada de su novia, Marta López, que le ha dejado un romántico mensaje. «Mi amor, estoy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Todo lo que hablamos antes de irte sigue todo igual. Estoy aquí dando la cara por ti. No van a poder contigo los mosquitos», comenzaba diciendo. Y continuaba: «Queremos ver a un Kiko gracioso, lo humano que eres, el gran corazón que lo tienes, de verdad. El hombre del que estoy enamorada se merece que lo conozca todo el mundo. Quiero pasar toda mi vida contigo. Tienes que aguantar. Sé que puedes. Están tus hijos, tus nietos, tus amigos, todos contigo. Te amo. Lo juro. Te amo mi amor», sentenciaba una Marta muy emocionada. Sin lugar a duda, uno de los momentos más bonitos de la noche. ¡Qué viva el amor!

