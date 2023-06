Kiko Matamoros rompe en llanto al recordar que su madre no estuvo en su boda: "La perdí hace 22 años"

Kiko Matamoros y Marta López Álamo celebraron su boda este pasado sábado 3 de mayo por todo lo alto. Muchos rostros conocidos estuvieron invitados al Hotel Ritz donde se celebró el convite posterior a la ceremonia religiosa para celebrar su unión. El colaborador de Telecinco se siente en 'Sálvame' para hacer balance de todo lo sucedido y no puede evitar emocionarse al recordarlo. Aunque la pareja estuvo muy acompañada, faltó una persona muy especial para él: su madre. Unas palabras que le dedicaron a la pareja hizo que pudiera volver a sentirla por un momento y la emoción explotó.

"Cuando Angelita, una amiga de mi madre, leyó una carta (peticiones que se hacen por la pareja)...", narra antes de romperse en lágrimas. El dolor por su pérdida no desaparece por muchos años que pasen: "La perdí hace 22 años, unos pocos más que ella perdió la capacidad de comunicarse...sentí a mi madre, la revivió y ahí, como estoy haciendo el idiota ahora, pues igual", le desvela a los colaboradores en plató. La ceremonia que celebraron en la basílica de San Miguel en Madrid guardó muchos más momentos que atesorar para ellos: "Un momento importante, que me emocionó también, fue cuando vi a mi nieto que nos trajo los anillos".

Kiko Matamoros: "Me emocioné al escuchar el reconocimiento a mi pareja de mis hijos ese día"

El día de la boda para una pareja es de los más importante de su vida. Kiko Matamoros y Marta López Álamo contaron con la presencia y el apoyo de los hijos del colaborador. A diferencia de lo sucedido años antes en el enlace con Makoke, al que no asistieron, aquí tuvieron un papel destacado. Mientras que, por ejemplo, Laura Matamoros fue la madrina de la ceremonia religiosa, Diego Matamoros ofreció uno de los discursos más especiales del día. "Felicidades en mi nombre y en el de todas mis hermanas. Hoy celebramos el día que habéis decidido uniros y respetaros. Mi padre no es un ser al uso, nunca lo fue. Con el paso del tiempo hemos aprendido a quererle y entenderle", dijo ante todos los invitados.

Para su padre, Kiko Matamoros, lo que le hizo realmente emocionarse fue el agradecimiento para su mujer: "Sabemos que detrás de tu aspecto férreo existe una mano tendida. Gracias Marta por haber contribuido a facilitarnos ese entendimiento". Unas palabras que coinciden con lo que dijo a las cámaras de 'Sálvame' a la entrada de la basílica al llegar tarde por una indisposición. "Es el punto y final a una larga travesía por el desierto donde ahora colma la felicidad y la unión familiar. Este discurso estaba seguro, y como así ha sido al ver la emoción y el orgullo de su padre, "es uno de los mayores regalos que quería entregarle".

Sin embargo, una de las hermanas no pudo estar presente, Anita Matamoros. Esta tomó en la mañana del enlace un tren hacia Barcelona para poder grabar una campaña publicitaria. Sin embargo, como apuntaron en su programa de las sobremesas, pudo hablar con su padre y exponerle el porqué de esta decisión. Un acercamiento que ya culmina con el resto de sus familiares con los que quedan las polémicas y reproches televisivos atrás. Ahora solo hay unión familiar y felicidad: "Con mis hijos he tenido un acercamiento que no tenía antes y una confianza y relación que antes no tenía y esto se lo debo a Marta. Es triste que haya sido por ella y no por mí".