La relación entre Kiko Matamoros y sus hijos siempre ha estado en el punto de mira. Durante los últimos meses lo hemos visto muy unido a Laura Matamoros y Diego Matamoros pero esto no siempre ha sido así. Además, se marchó a Honduras muy distanciado de Anita Matamoros, con quien lleva un largo tiempo sin verse. El colaborador de televisión está viviendo sus primeros días en ‘Supervivientes‘ acordándose de los suyos. Kiko ha hablado sobre sus nietos, fruto de la relación entre su hija Laura Matamoros y Benji Aparicio, además de cuál es su mayor preocupación en el caso de que la influencer quiera ampliar la familia.

Kiko Matamoros revela cómo es él como abuelo y habla de sus nietos

Kiko Matamoros es uno de los concursantes más populares del concurso de Telecinco. De hecho, la vista está puesta sobre él, ya que él ha hecho en más de una vez público las ganas que tenía de enfrentarse a este reto. De hecho incluso quería hacer historia y hacer el salto más alto de la historia del reality. Sin embargo, la dirección del programa decidió que por su complexión debía hacerlo mucho más cerca del agua de lo que él quería. Y así fue. Aunque Matamoros empezó esta aventura un poco molesto por esta decisión, poco a poco se ha ido sintiendo más cómodo tanto en la isla como con sus compañeros. Esto ha hecho que se sincere con ellos sobre su relación con sus hijos, sobre sus nietos y sobre la posibilidad de que Laura vuelva a ser madre.

A Kiko se le cae la baba al hablar de Matías y Benji Jr: «Son guapísimos», dice. «Si no lo fuera pues te diría que no son guapos», reconoce el colaborador de televisión. Además, Kiko Matamoros asegura que sus nietos se parecen «a la madre». «Tienen un golpe a su padre pero fundamentalmente a la madre. Son muy lindos», dice. Además, Kiko Matamoros suelta el bombazo y asegura que cree que Laura Matamoros será madre de nuevo. «Seguro que sí», responde a las preguntas de sus compañeros. «Pero a los que más voy a disfrutar son a estos que me ha pillado todavía en forma», cuenta, sobre cuál es su preocupación de que Laura vuelva a ser madre.

Habla del cuerpo de su hija, Laura Matamoros, y lo compara con el de su novia

El colaborador de televisión asegura que aunque hace muchos planes con ellos, no los lleva al parque. ¿El motivo? Son cosas de «la chica que los atiende». «Me gusta salir con ellos», cuenta. Pero lo cierto es que Kiko Matamoros ha demostrado en más de una ocasión que tiene debilidad por el primero, Matías. «Me gusta irme con el mayor a donde sea, al cine…», revela. Anabel Pantoja ha hecho referencia al cuerpo que tiene Laura Matamoros después de haber dado a luz a sus dos hijos. Sin embargo, Kiko no cree que sea un cuerpo de «espectáculo». «Te quiero decir que se lo tiene que currar pero que no es como mi novia que tiene una genética. Laura tiene mi genética», dice.

Jorge Javier Vázquez cree que Kiko Matamoros querrá abandonar pronto

A pesar de que el colaborador está inmerso en sus quehaceres en los Cayos Cochinos y tenía muchas ganas de su participación en ‘Supervivientes’, el presentador del concurso cree que no aguantará mucho más en Honduras. Lo cierto es que sus actuaciones en las primeras pruebas, de las que todavía no ha conseguido ganar ninguna y los primeros roces en la isla, parece que no hacen que el colaborador se encuentre al cien por cien en el concurso. Esto ha hecho que Jorge Javier hiciera una premonición en directo sobre lo que cree que va a pasar en los próximos días con el concurso de Matamoros: «El jueves en la gala Kiko me ha a decir que esto no era lo que él pensaba y que quiere salir». «Está a punto de entrar en un bucle, pero va a ser una gripe», ha añadido.

Por su parte, sus compañeros piensan como Jorge. Lydia Lozano cree que «está desubicado». Mientras que Gema López: «Kiko aquí proyecta una imagen de un tío mucho más joven y allí tiene la edad que tiene y eso a él que es muy presumido le tiene que estar costando muchísimo». Tan solo tenemos que esperar unos días para ver cómo ha sido la primera semana completa de los concursantes en Honduras.

