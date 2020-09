Kiko Matamoros ha respondido a Kiko Jiménez sobre el supuesto pasado sentimental que existió entre el de Jaén y Marta López, pareja del colaborador

El polideluxe de Kiko Jiménez y Sofía Suescun ha dado mucho que hablar. No solo por las cuestiones relacionadas con los futbolistas y sus fiestas, también con asuntos que tenían que ver con el de Linares y la actual pareja de Kiko Matamoros. Tras una pregunta con la que se trataba de indagar sobre el pasado del ex de Gloria Camila y Marta López, la reacción del polígrafo hizo saltar todas las alarmas. La máquina de Conchita reveló que Kiko Jiménez mentía y que, supuestamente, en el pasado sí habría tenido una historia con la granadina. ¿Su explicación? «Yo la conocí en Granada. Yo trabajaba en la noche de Granada y la conocí de varias noches”, explicó. Poco después puntualizó qué había existido entre ellos: “No nos hemos acostado ni besado”, aunque sus palabras iban cargadas de misterio y no quiso más detalles al respecto. “No me apetece hablar más del tema, he respondido a la pregunta y ya está”, añadió.

Mientras que tenía lugar la entrevista Kiko Matamoros y su pareja se encontraban en México, donde han disfrutado de unas vacaciones idílicas que les ha ayudado a ambos a recuperarse tras varias semanas ingresado el colaborador en el hospital. No obstante, esto no evitó que entraran telefónicamente para aclarar lo que les había unido en el pasado. Kiko Matamoros negó la mayor y dijo que hace 5 años Marta no estaba con nadie: «Solo dos cositas. Que me diga Kiko Jiménez cuándo, cómo y dónde ha tenido una relación con Marta López. Quiero la fecha, el mes, a que se dedicaba él… En su vida ha estado con Marta». Sobre esta cuestión ha sido preguntado en la primera cena que ha protagonizado la pareja después de volver a España. ¿Quieres saber su reacción? Dale al play.