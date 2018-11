Kiko Matamoros responde con dureza a Makoke

11 Kiko Matamoros habla tras las declaraciones de Makoke

Ahora, él da su versión: “Estoy alucinando en colores. No he oído más mentiras ni más barbaridades en mi vida. Si han salido de la boca de Makoke, pues que Dios la perdone”, ha dicho. “Te voy a contar lo que me han mantenido a mi estos (haciendo referencia a Javier Tudela y la madre de Makoke)… Ese señor no ha puesto un duro en mi casa, que efectivamente está a nombre de Makoke, en su puñetera vida. No sé de donde ha salido esa barbaridad”, explica.

“A mí no me ha mantenido absolutamente nadie. Yo he mantenido esa casa durante 20 años y al hijo de Javier Tudela, que es el hijo de Makoke y encantado de haberlo hecho (…)”, continua diciendo. “Es todo un delirio. ¿Javi ha ayudado económicamente? Pues sí. Yo no puedo tener dinero en la cuenta corriente porque me lo sopla Hacienda y me lo levanta. Entonces de vez en cuando decía Javi dame la tarjeta que voy a pagar la luz o el gas. Podemos estar hablando de 4.000 euros, pero supongo y espero que se le haya devuelto”, explica mientras todos sus compañeros están pendientes de sus palabras.