7 Kiko Matamoros regresa al hospital

La llegada al hospital en el que tuvo que ser intervenido parece no causarle inquietud, porque sabe que todo ha salido según lo previsto y su miedo se ha disipado. Aun así, el proceso no ha terminado y las visitas a su cirujano deben prolongarse aún, dado que no está del todo recuperado, aunque ya tenga mucho camino recorrido.

Kiko Matamoros recibe el alta hospitalaria tras su operación