El hijo de la novia de Kiko Matamoros desmonta la imagen de su madre

5 Ha entrado en acción uno de los hijos de la novia de Kiko Matamoros

“Mi madre no tiene treinta años, hace los 40 en dos meses”, decía el joven de 19 años, que ha querido desmentir algunos de los datos que Kiko Matamoros contó sobre su nueva ilusión: “Ella no es de origen brasileño, no sé de dónde lo han sacado. Nació en Cataluña y mi abuela es de Albacete”.

La relación de Jonathan con su madre no es para nada idílica, ya que, tal y como él mismo dice, a penas existe contacto. “La relación con mi madre es prácticamente nula. Yo hace cuatro años decidí cortar la relación por problemas personales y ahora tengo el contacto justo para poder hablar con mi hermano”, afirma el hijo de Cristina.