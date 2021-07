Kiko Matamoros, con moretones y dificultad para moverse tras someterse a un nuevo retoque estético

En las últimas dos semanas, Kiko Matamoros se ha sometido a varias intervenciones estéticas. Este viernes lo hemos vuelto a ver acudiendo a una clínica para hacerse un nuevo retoque. ¡El tercero en menos de 10 días! Acompañado de su novia, Marta López, el colaborador abandonaba el centro con dificultades para moverse y con el rostro, en especial la zona del cuello, completamente amoratada.

«La cara no me la he estirado»

Con pocas ganas de hablar, el madrileño no quiso desvelar cuál ha sido el nuevo tratamiento que se ha hecho. Se limitaba a decir tras finalizar su visita que sentía molestias en la cintura.«Es molesto, la verdad», ha dicho. Y aunque su cara tenía marcas y su cuello visibles hematomas, dejaba claro que «la cara no me la he estirado».

Pero lo verdaderamente sorprendente de su nuevo acercamiento al universo de las inyecciones y, quizás, el bisturí, no son los efectos secundarios que se pueden ver en su anatomía. Lo llamativo es que se haya puesto en manos de la medicina estética por tercera vez consecutiva en apenas 10 días. Todo un récord que deja claro su afán de lucir el mejor aspecto en el menor espacio de tiempo posible.

Y es que hace menos de dos semanas, Kiko Matamoros era fotografiado saliendo de clínicas, en las que se hizo una marcación abdominal y una blefaroplastia. Esta última se la realizó el mismo día que todos los compañeros de ‘Sálvame’ y familiares de Mila Ximénez le daban un último adiós en el tanatorio de la M-30 de Madrid.

A Carla Barber, exnovia de Diego Matamoros, no han tardado en preguntarle por el último golpe de bisturí de Kiko Matamoros. La canaria respondía sincera que ve a su exsuegro con muy buenos ojos: «No necesita nada». Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la doctora sobre el retoquito del madrileño.