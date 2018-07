Kiko Matamoros: “Cuando mi hijo Diego me ha necesitado, siempre he estado ahí”

La familia Matamoros siempre tiene asuntos encima de la mesa que merecen ser tratados. Y quién mejor que ellos para pasar revista a la actualidad que les concierne. Kiko Matamoros y Makoke han disfrutado la pasada noche del concierto que el cantante de jazz Gregory Porter ofreció en el Teatro Real de Madrid, dentro del Universal Music Festival. Una ocasión inmejorable para preguntarles por la boda de Diego Matamoros y Estela Grande, la mayoría de edad de su hija, Anita Matamoros y otros temas.

El enlace del segundo hijo del colaborador sigue guardando polémica varios días después de su celebración. Kiko fue porque sentía que así debía ser y ha dejado claro que siempre que su hijo le ha necesitado, él ha estado a su lado, aunque no considera que su desencuentro esté completamente limado: “Estoy como estaba, donde estaba o un poco más cerca, no sé. El hecho de ir a la boda tampoco significa nada… Cuando mi hijo ha estado en una situación en la que yo creía que tenía que estar con él, he estado con independencia de como fuera la relación entre nosotros”. Mientras tanto, Makoke ha reconocido que “he visto el reportaje de la boda y están todos guapísimos”.

El ‘erasmus’ de Anita Matamoros es un tema que no se quitan de la cabeza. La menor cumple los 18 este fin de semana y está a escasos dos meses de consumar su marcha a Italia, donde cumplirá su sueño de estudiar moda. Qué mejor sitio para hacerlo que el Instituto Marangoni, en Milán, capital europea de lo fashion. Aquí la pareja discrepa y a Makoke le da más lástima que su niña tenga que hacer las maletas: “Yo lo voy a llevar fatal, pero bueno, iré muchísimo a verla”, confesaba Makoke, mientras que su padre es más duro: “Es lo mejor para ella y le va a venir estupendamente. Cumple 18 el sábado, es muy fuerte, muy brava y lo va a disfrutar”, señala Kiko.

También hubo tiempo para que recordaran a Carmina Ordóñez en el 14 aniversario de su muerte, pero su recuerdo permanece imborrable: “De Carmina claro que nos acordamos a diario porque fue muy buena amiga y además con un carácter y una impronta de las que dejan huella, no se puede olvidar a Carmen”, decía Kiko. Mientras, Makoke también quiso tener un guiño y contó una anécdota relacionada: “Julián Contreras JR y yo nos hemos encontrado en la peluquería y él me ha dicho que seguro que nos teníamos que vernos hoy por algo”.

