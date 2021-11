Este fin de semana, Kiko Matamoros se mostraba más serio de lo habitual en ‘Sábado deluxe’ después de que Jorge Javier Vázquez hiciera público que el colaborador y su pareja, Marta López, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ante esto, María Patiño dejaba caer que la pareja estaría pasando por una crisis sentimental, algo que el padre de Diego Matamoros negaba de forma rotunda. Un día después, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha reculado y ha reconocido que él y su pareja han tenido una pequeña crisis y ha explicado a qué se ha debido.

Un vídeo publicado por Marta López en su cuenta de Instagram en el que aparecía Kiko Matamoros y Alejandra Rubio bailando una famosa canción de Ana Mena ha desatado la crisis entre la modelo y el rostro habitual de Mediaset. Así lo explicaba de forma serena el colaborador en ‘Viva la vida’, quien confirmaba que se había enfadado por el hecho de que su chica subiera el vídeo sin haberle pedido permiso.

«Subió un vídeo que a mí no me gustó. Siempre le digo que lo que suba de mí, me lo enseñe. Ella lo subió y era una situación que no quería que se malinterpretase», afirmaba Kiko Matamoros. En concreto, esa quedada entre el tertuliano y la hija de Terelu Campos llegaba tan solo unas horas después de que el primero tuviera una acalorada discusión con Carmen Borrego. «Ella lo hizo con buena intención, pero no era el momento que se viera esto porque se podría ver como una provocación, yo quiero lo mejor para ellas. No quería malas interpretaciones y ya está», continuaba afirmando.

Ante esto, Kiko Matamoros confirmaba también que había tenido «un problemilla» con Marta López y por ello dejó de seguirla en redes sociales para no ver lo que la modelo publicaba en sus redes sociales. «Me iba a cabrear«, dejaba claro y, entre risas, hacía hincapié en que era «muy torpe» porque pensaba que nadie se iba a dar cuenta de ese ‘unfollow’.

Un pequeño bache en la relación

A pesar de todo, lo cierto es que Kiko Matamoros y Marta López pasan por uno de sus mejores momentos y están más enamorados que nunca. Hace unos meses, era la propia modelo quien hacía públicas sus intenciones de querer pasar por el altar con el colaborador de ‘Sálvame’. De la misma forma, el de ‘Viva la vida’ se siente mucho más preparado para tener un hijo con la modelo y cuenta los días para que eso pase. «Estoy en mi mejor momento para educar a un hijo, me siento preparado. Cuando echo la vista atrás, con mi primera hija, que la tuve a los 27 años, no tenía excesivamente claro cuál era la responsabilidad de ser padre. Cada uno es circunstancia de su tiempo», expresaba en el programa de Emma García hace unas semanas.