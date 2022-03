Estos días, Kiko Matamoros apura sus días de vacaciones en Maldivas, adonde ha viajado junto a su novia, Marta López. Un viaje de desconexión en el que el colaborador de ‘Sálvame‘ ha desconectado de la rutina y ha tomado una importante decisión: dejar de fumar. Tras décadas de entrega a este hábito, dice adiós a la nicotina y al alquitrán. ¿El motivo? No lo ha desvelado, pero todo parece indicar que su participación en ‘Supervivientes’ tiene mucho que ver en este radical

«Despidiéndome del tabaco para siempre y del sol de Maldivas por un tiempo», ha escrito el madrileño en sus redes sociales. En su post aparece fumando el que parece ser el último cigarrillo de su vida. Despedirse del tabaco es una decisión que sus amigos y seguidores han aplaudido. «Te queda mucho por disfrutar y mejor sin humos» o «Ánimo, eres un grande», son algunos de los mensajes de sus ‘followers’. . En su post aparece fumando el que parece ser el último cigarrillo de su vida. Despedirse del tabaco es una decisión que sus amigos y seguidores han aplaudido., son algunos de los mensajes de sus ‘followers’.

Aunque no está confirmado, todo parece indicar que Kiko Matamoros se está preparando para enfrentarse a su aventura más extrema: demostrar su capacidad de supervivencia en las playas de los Cayos Cochinos, en Honduras, donde cada año se celebra una nueva edición del ‘reality’ de Telecinco.

Durante sus días en Maldivas, Kiko Matamoros y su novia han hecho alarde de su pasión en el hotel de lujo en el que se han alojado en Maldivas. En el perfil de Instagram de Marta hemos sido testigos de un apasionado beso mientras están descansando en una playa de auténtico ensueño, que ellos mismos definen como el «paraíso terrenal».

Hasta el momento, Kiko Matamoros no ha afirmado ni desmentido su participación en ‘Supervivientes’, un formato que le apetece mucho desde hace tiempo. «Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla. #miercoles#kioskorosa#niloco«, se ha limitado a decir en las redes sociales, dejando en incógnita si va o no al reality. Hace poco más de un año reconocía que quiere ser el concursante senior con más capacidades físicas y mentales, pero la oportunidad de hacer las maletas rumbo a Honduras no se le había presentado hasta ahora.

Lo que sí ha quedado zanjado es el veto a Makoke en la próxima edición del concurso. Al parecer, Matamoros no estaría dispuesto a coincidir con la madre de su hija Anita en el programa. Y así lo ha hecho saber a la productora. La malagueña ha confirmado el veto de su exmarido en su participación en ‘Supervivientes’. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido en el programa de Emma García se pusieron en contacto con ella para ofrecerle formar parte del concurso antes de viajar a México, pero a su regreso le confirmaron que finalmente su participación había sido anulada.

Recientemente, el colaborador decía que no hay nada seguro en su posible marcha a Honduras: «Lo primero que tengo que decir es que todavía no he firmado un contrato, y entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias». Asimismo, el colaborador ha aclarado que no hay acuerdo aún: «Yo no he firmado nada formalmente, por lo tanto, estará en posición de que se llegue a un acuerdo con ella si yo no alcanzo un acuerdo económico» aclaró el colaborador a lo que añadió «he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis». Con esta confesión ha despejado los rumores que apuntaban a que sería posible verlos a los dos compartiendo reality.

