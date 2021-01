«Esto es un delito de injurias, esto está orquestado y manejado por un señor que no tiene escrúpulos de mandar a su hijo a delinquir”, ha señalado el colaborador.

El pasado martes, Kiko Matamoros recibía una desagradable sorpresa en ‘Sálvame’. Durante la emisión del programa, tres chicos interrumpían la conexión de Sergi Ferré, que se encontraba frente a uno de los restaurantes de Javier Tudela, para lanzar todo tipo de insultos e improperios contra el colaborador. “Hijo de p***”, “¡Paga a Hacienda!”, exclamaban. El madrileño respondía tajante a los tres chavales que se colaban en el directo del programa. “Esos los habrá mandado el papá. Pero no te preocupes, en eso estamos”, decía. “Y lo de hijo de tal, para el que te lo haya dicho que me lo digas, tontorrón, se lo aplicas. Que a lo mejor en tu caso a lo mejor aciertas si se lo dices”.

«Es un delito de injurias»

Apenas 24 horas después, Matamoros ha revelado que sabe quién está detrás de los ataques recibidos. Según él, es un hermano de Javier Tudela. No sabe si este hermano es mayor o menor de edad. Si fuera menor, la responsabilidad civil es de su padre y es que Kiko Matamoros va a acudir a los tribunales. «Esto es un delito de injurias, esto está orquestado y manejado por un señor que no tiene escrúpulos de mandar a su hijo a delinquir”, ha señalado. Por este motivo, ha decidido tomar medidas legales contra tres personas: Makoke, Javier Tudela y Javier Tudela hijo.

El colaborador ha culpado directamente al padre de Javier Tudela de estar detrás de los insultos: “Esto pone de manifiesto lo que hay detrás del discurso de Tudela en ‘Sábado Deluxe’ está todo orquestado y manejado por un señor que no tiene escrúpulos en mandar a su hijo a delinquir”, ha subrayado.

Además, el colaborador cree que en algunos casos hay una «actuación conjunta» y «una coordinación de determinadas actuaciones con su exmujer, Makoke, contra quien también va a tomar medidas legales. “Tengo absolutamente contrastados, algunos documentados y voy a actuar en los tribunales, en base a la ley de protección de datos y la violación que hizo de un derecho que me asiste”.

Matamoros cree que Javier Tudela padre tiene «una obsesión» con él

«Voy a tomar acciones legales contra Makoke, Javier Tudela padre y Javier Tudela hijo», ha sentenciado. Y ha explicado que su guerra con Javier Tudela padre viene de lejos. «De este señor no me he levado un duro, no he tocado un duro. Es un ataque de cuernos que tiene, que Makoke lo dejó por otro que no era yo y al otro lo dejó por mí. Él tiene conmigo una obsesión porque se cree que el dinero es todo en la vida y que con el dinero consigues todo en la vida, a la mujer y a los hijos».