Este lunes 27 de diciembre, Kiko Matamoros cumple 65 años. Lo hace pasando por una de las etapas más dulces de su vida, completamente enamorado de Marta López Álamo y contando los días para tener en sus brazos a su nieto, el segundo hijo de Laura Matamoros. A pocas horas de su aniversario, el colaborador de ‘Sálvame’ ha compartido un aplaudido desnudo integral que ha incendiado las redes sociales en cuestión de minutos.

Frente a uno de los espejos de su casa, Kiko Matamoros ha compartido varias imágenes en las que le podemos ver tal y como su madre le trajo al mundo. Un desnudo integral para celebrar que mañana es su cumpleaños y que ha querido regalarle a todos y cada uno de sus seguidores. «Esta noche me caen 65 tacos. Gracias a todos los que me habéis acompañado en mi puesta a punto y convencido de que solo es un número«, asegura el colaborador de ‘Viva la vida’ y no duda en darle las gracias a su compañera de vida, Marta López Álamo.

A los pocos minutos de compartir estas sugerentes imágenes en las que podemos ver su esculpida figura, sus seguidores no han dudado en aplaudir la valentía de Kiko Matamoros a la hora de hacer este tipo de publicaciones. «Felicidades amigos, estás hecho un toro«, «A seguir cumpliendo así de bien», «A seguir cumpliendo así de estupendo», «Un cuerpo de locos», «Te admiro y te tengo un enorme afecto», «Estás espectacular, muchos de 20 ya desearían estar como tú”, «Más fuerte que el vinagre de Jerez y el wasabi de Japón«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. No obstante, también ha recibido varias críticas de algunos usuarios que consideran que a su edad no debería subir este tipo de imágenes a sus redes sociales.

Kiko Matamoros pasa por un buen momento

Quedan pocos días para que Laura Matamoros dé a luz y Kiko Matamoros se ha mostrado de lo más nervioso e ilusionado por tener en sus brazos a su nieto. El colaborador de ‘Sálvame’ está deseando la llegada de este nuevo miembro de la familia y hace unos días se emocionó al hablar de la posibilidad de ser padre junto a su pareja.

La modelo todavía quiere esperar unos dos o tres años para ser madre y por ello el padre de Diego Matamoros está pensando en «congelar esperma». Y es que Kiko Matamoros tiene claro que quiere volver a ser padre, que nada le hace más ilusión. «Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo muy común para los dos, que sea más importante que algo material y que eso… Ves, me emociona. Y ya está, eso sí me gustaría. Pero bueno, yo tengo cinco hijos, quiero decirte…», declaró emocionado en el programa de las tardes de Telecinco.