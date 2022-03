‘Supervivientes‘ está a punto de arrancar los motores y, de momento, no hay ningún concursante oficial confirmado. Mucho se está especulando sobre los rostros conocidos que podrían viajar hasta Honduras para participar en la nueva edición del concurso más extremo de la televisión. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Kiko Matamoros. El colaborador de televisión se encontraría en plenas negociaciones con este formato para participar en esta nueva edición. Además, durante los últimos días también salió a la luz que Makoke podría convertirse en concursante y compartir los Cayos Cochinos con Kiko Matamoros. Sin embargo, esto no se va a producir. Lo ha confirmado el propio Matamoros esta tarde.

El golpe magistral del colaborador de televisión para que su ex no participe en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha confesado que ha hecho un golpe magistral para obligar a la dirección del programa que no concursara Makoke. El colaborador de televisión ha asegurado que efectivamente, no ha querido que ambos compartan espacio y tiempo. Sin embargo, él habría puesto una condición para que no participe la que fuera su pareja, ya que no quiere que ella concurse. Pero, ¿cuál ha sido su estrategia? Tal y como ha desvelado esta tarde en ‘Sálvame’, Kiko Matamoros se ha bajado el caché para que la dirección se decidiera por él y así Makoke no pudiera concursar en este formato tan deseado para muchos rostros famosos.

O Makoke o Kiko Matamoros. Tan solo uno de los dos se convertiría en concursante de ‘Supervivientes’. Aunque la pareja de Marta López todavía no ha firmado el contrato de su participación, todos estos movimientos parecen indicar que finalmente se atreverá a saltar desde el helicóptero. Además, tal y como confesó su pareja, Kiko Matamoros quiere hacer historia y por ello le gustaría hacer el salto más alto desde el helicóptero, la mítica prueba con el que se da el pistoletazo de salida al concurso.

Como era uno de los dos el que se enfrentaría a este reto, Kiko quiere ser él el que viaje a Honduras. Por este motivo, ha decidido incluso bajarse su caché para que finalmente sea él quien se convierta en concursante oficial del reality que más alegrías le ha dado a Telecinco. Sobre todo ahora, que sus datos de audiencia le está dando a la cadena más de un quebradero de cabeza.

Kiko Matamoros todavía no ha firmado el contrato

Aunque el colaborador ha querido dejar claro que no hay nada seguro en su posible marcha a Honduras: «Lo primero que tengo que decir es que todavía no he firmado un contrato, y entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias», ha dicho.

Sin embargo, todavía le quedaría una esperanza a Makoke para viajar hasta Honduras en las próximas semanas: la baja de Kiko Matamoros. «Estará en posición todavía si yo no firmo», ha confesado el colaborador de televisión. Sin embargo, son muchas las ganas que tiene Kiko de emprender esta nueva aventura. Así mismo lo dijo el día que salió a la luz su nombre como concursante de ‘Supervivientes’.

El desconcertante mensaje que compartió cuando salió a la luz su nombre

«Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla. #miercoles #kioskorosa #niloco«, escribió hace unos días. Lo cierto es que a Kiko Matamoros parece que le apetece ser uno de los concursantes y que además de ser un sueño por cumplir no es algo que descarte hacer más pronto que tarde.

En el caso de que se confirme su participación, será un terreno desconocido para Kiko Matamoros. Estamos acostumbrados a verlo en el plató de los programas de televisión, seguro de sí mismo, pero las playas de Honduras es algo que no controla. Además, tendrá que convivir con otros rostros conocidos, con los que igual no se lleva bien. A eso hay que sumarle que Kiko va a tener que sacar fuerzas para sobrellevar todos las penurias a las que se enfrentan los concursantes en cada edición. Por si fuera poco, su pareja ya confirmó que a Kiko no le gusta nada bañarse en el mar ni la arena. ¿Qué pasará finalmente?