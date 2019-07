Kiko Jiménez no niega su ruptura con Gloria Camila, pero salva a Sofía Suescun

La relación entre Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez ha llegado a su fin tras cuatro años de relación. Ahora, como viene siendo habitual, tras conocerse la ruptura, los novios negocian cómo repartir sus recuerdos, todo lo que les ha unido y, por supuesto, también el grado de culpabilidad en el fracaso de su relación. Aquí, todos señalan al tronista como principal culpable, dado que ha dejado que Sofía Suescun entre en una partida reservada para tan solo dos jugadores, o al menos así aseguran desde el entorno de Gloria Camila.

Gloria Camila y Kiko Jiménez rompen tras 4 años de relación

El amor ha llegado a su final

Cuatro años les ha durado el amor a Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega, que han decidido romper su relación, aunque aún no lo han confirmado de forma oficial. Llevan semanas haciendo vida por separado y su relación hacía aguas desde meses atrás, pero la intromisión de Sofía Suescun ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya amenazaba con rebosar.

La reflexión de Gloria Camila que hace saltar todas las alarmas

Kiko Jiménez defiende su amistad con Sofía

Kiko Jiménez ha tenido la oportunidad perfecta para negar su crisis sentimental con Gloria Camila o desmentir que hayan roto. No lo ha hecho. En su entrevista con ‘Cazamariposas’ se limitó a defender a Sofía Suescun, su amiga: “Sofía es una compañera de trabajo. Simplemente trabajo con ella en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y en el debate de ‘Supervivientes’”, mantiene.

Las fotos que han hecho que Gloria Camila esté cabreada con Kiko

De sus encuentros privados no se pronuncia

Kiko Jiménez tan solo habla de Sofía como compañera de trabajo, pero prefiere no pronunciarse sobre la veracidad de sus citas furtivas. Esas que dicen que tienen lugar en la discoteca Oh my club, regentada por Kiko Matamoros. Allí surgió el escándalo y los cimientos de lo que ahora se ha conocido como una ruptura.

Kiko Jiménez se desnuda en mitad de la polémica por su ruptura de Gloria Camila

La intrahistoria de la foto de la polémica

Una foto de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en el plató de ‘Supervivientes’ supuso todo un escándalo. Nada más publicarse la posibilidad de que enfadaría a Gloria Camila ya estaba en boca de todos y parece que así ha sido. Él defiende su derecho a sacarse las fotos que desee con sus amigas: “Es una foto en un plató, como si me la hago con Nagore o con Cristina Tárrega y no hay más allá”, asegura Kiko.

Así esquiva la pregunta de si han roto

Pese a que desea defender su inocencia frente a las acusaciones, no niega que haya roto con Gloria Camila y se limita a ampararse en su derecho a la privacidad, aunque la haya vendido siempre que ha sido necesario en platós, revistas y por redes sociales: “Yo de mi vida privada no hablo, tú a mí me preguntas por una foto y te puedo contestar. Yo vivo muy bien, muy tranquilo, y ahora mismo estoy aquí muy relajado, tengo objetivos en la vida, tengo metas, tengo sueños que cumplir”, se limita a decir.

Gloria Camila da la callada por respuesta

Gloria Camila ha preferido no hablar, no ofrecer mayores detalles y dejar que sea el tiempo el que ponga cada cosa y a cada persona en su sitio.

Sofía Suescun se desliga de la polémica

Sofía no quiere que la polémica vuelva a cebarse con ella y la vapulee como ya le ha sucedido tantas veces a lo largo de su historia televisiva. Opta por adoptar un papel secundario y dejar que sean otros los que se mojen. Si finalmente ha tenido algo con Kiko Jiménez, será él quien lo confirme, ella guardará silencio. Al menos por el momento.

¿Es este el final de una bonita historia de amor?

¿Dónde se quedaron sus planes de boda?