Kiko Hernández y Fran Antón: se filtra el menú de su boda

Hay muchos interrogantes sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Mientras que algunas informaciones deslizan que el enlace se produciría este domingo, 11 de junio, lo cierto es que el extraño movimiento en el interior de la Sala Las Vegas de Madrid parece indicar que ha tenido lugar este sábado. Muchos han puesto sobre la mesa la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing para promocionar la próxima obra de teatro del actor, que además está producida por el colaborador. Sea como sea, lo cierto es que se ha desvelado cuál sería el menú de la boda y cómo irían vestidos los novios.

Luis Rollán ha sido el encargado de hacer público el menú de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, que tal y como se ha informado en 'Fiesta' habría tenido lugar este sábado, 10 de junio, en la mencionada sala. "El menú ha sido solomillo parmentier con salsa de nueces, lubina a la brasa, gazpacho de cerezas y carabineros y de postre, tarta árabe", comentaba el colaborador. Por otro lado, también se ha hecho público que la boda se ha celebrado a la una de la tarde y que la delegada del Gobierno de España en Melilla ha sido la encargada de casarles. Ha sido Iván González quien ha revelado, a partir de un camarero que se encontraba en el interior del local, que los novios van vestidos iguales: "Llevan un traje azul marino, camisa blanca y chaleco. No es nada súper arreglados, no van en chaqué ni nada, es algo más informal". Por el momento, no hay rastro de la pareja en dicho establecimiento.

La encargada de animar la boda es la cantante María Mendoza, íntima amiga de Fran Antón y protagonista de una de las obras de teatro de la que Kiko Hernández formó parte. Gracias a sus redes sociales también se ha podido constatar que hace seis días se celebró la despedida de soltero del actor y del colaborador en un conocido hotel de Melilla.

Belén Rodríguez intenta arrojar luz a la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón está generando muchos quebraderos de cabeza por el secretismo que hay sobre ella. En este sentido, Belén Rodríguez, quien fuera íntima amiga del colaborador de 'Sálvame', ha asegurado que hace dos semanas alguien le comentó que se iban a casar: "No lo procesé, es como si te cuento algo a ti que no te importa". Con todo el goteo de información que hay sobre el enlace, y que se contradice en muchas ocasiones, Emma García se ha mostrado tajante a la hora de opinar y ha asegurado que cree que el televisivo le está tomando el pelo a todo el mundo.