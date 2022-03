Este jueves, Kiko Hernández ha regresado a ‘Sálvame’ tras varios días ausente. A su vuelta, el colaborador ha explicado que ha tenido covid y que no lo ha pasado nada bien: “He tenido covid y he estado muy mal. He tenido fiebres de 39º y 40º y no me la bajaban. Y principio de neumonía. Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama”.

El madrileño ha contado a sus compañeros de programa que se ha reincorporado al trabajo después de dar negativo. Todo este tiempo apartado de los focos ha estado en cama: “Me faltaba hasta el aire, no podía ni hablar”. Tan mal se encontraba que estuvo a punto de ser ingresado en el hospital: “Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico preguntando que si me iba a morir. Monté una que no veas».

«Si no llego a estar vacunado ahora mismo estaría en la UCI»

«Es que yo en dos años no lo he pillado. Y te digo una cosa, si no llego a estar vacunado ahora mismo estaría en la UCI. Porque ni Paracetamol ni nada», añadía. Sus palabras han dejado sin palabras a Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Ninguno de ellos sabía que había estado tan grave. «Ahora tengo sentimiento de culpa porque no te mandé mensajes ni te llamé», le ha dicho el presentador.

Para la audiencia de Telecinco es bien conocida la tendencia de Kiko Hernández a la hipocondria. Desde que estalló la pandemia, el madrileño ha estado casi obsesionado con los cuidados y medidas para evitar el contagio ante la Covid-19. De hecho, durante el confinamiento optó por quedarse en casa y no acudir al plató de ‘Sálvame’ a trabajar. Su postura fue radical, así que evitó durante semanas estar en contacto con tras personas para no contraer la enfermedad. Durante dos años tomando los máximos cuidados y precauciones ha logrado su objetivo, pero ahora no ha podido evitar caer enfermo de la temida dolencia.

Hace unos días, el colaborador de ‘Sálvame’ compartía con sus admiradores cómo vive sus regresos a casa, cuando se reencuentra con sus hijas. Estas ya saben bien dónde trabaja su papá, así que tras atravesar el umbral de la puerta de casa saben que necesita descansar. “Llegar a casa y que te digan tus enanas ‘que te calles, que llevas toda la tarde hablando en la tele’. La familia”, escribe divertido junto a una foto en la que una de sus pequeñas le tapa la boca para impedir que siga hablando.