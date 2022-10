La relación de Kiko Hernández y Marta López no atraviesa su mejor momento. De hecho, ahora mismo está rota. Después de 20 años siendo inseparables, compartiendo sus confidencias más privadas y sintiéndose casi como de la familia, los amigos han roto lazos, como así ha confirmado el colaborador de ‘Sálvame’ este martes con gran pesar. El motivo es la polémica surgida por la amistad de Kiko con Fran Antón, que algunos consideran muy estrecha. Al ser preguntado por enésima vez al respecto y ver un vídeo en el que Marta López opinaba sobre la vida sentimental de su amigo, éste terminó estallando en pleno directo para dejar claro que las palabras de la que consideraba su mejor amiga le han sentado muy mal: “Qué bonito lo de Marta”, comenzaba diciendo, para después entrar en materia y sentenciarla ante sus estupefactos compañeros de plató.

Marta López en las imágenes que han molestado a Kiko Hernández decía no saber nada sobre la situación sentimental del otro porque ha perdido en parte esa confianza. A Kiko le han sentado mal esta revelación pública, pero ha querido ir más allá y sentenciar que su amiga no miente, que efectivamente no sabe nada porque él ya no le cuenta nada y ha confirmado que entre ellos la amistad se ha enfriado: “Ahora mismo yo creo que no somos amigos, hace tiempo que yo no comparto nada con ella. Ha habido una ruptura”.

Ahora bien, Kiko Hernández no quiere que se lleve a equívocos sus palabras: “Antes éramos muy amigos, ahora no es que sea enemiga mía, pero no amiga”. Para que sus compañeros de ‘Sálvame’ entendiesen qué ha sucedido entre ellos tras 20 años de amistad, el colaborador ha rememorado que “eso data de cuando ella entró en ‘Supervivientes’, me llama un día y me dijo que vamos a quedar para prepararme para el reality y que le diera varios consejos. Entre ellos le dije que no le lamiese el culo a Olga Moreno todo el concurso, porque ella ya estaba con lo de Rocío Carrasco y a partir de ahí desbocada”. Con ello, Kiko deja claro que lo que le ha alejado de Marta López es la estrecha relación que surgió en Honduras con la exmujer de Antonio David Flores, mientras que él se siente más próximo a Rocío Carrasco, con la que también ha iniciado una amistad. Él considera irreconciliable ser amigo de ambas partes.

“Ella dice que no conoce a mis parejas, pero yo tampoco le pregunto con quién está, ya me voy enterando por aquí. No somos tan amigos como antes, aunque me preguntase le mandaría a la mierda”, dice muy contundente Kiko Hernández, que no oculta cómo le han molestado las palabras de la que un día fue su mejor amiga y formó parte casi de su familia, pues Kiko incluso es padrino de los hijos de Marta. Pero no es la primera vez que sufren desavenencias por no saber conciliar su papel en televisión con el que, de fuera de cámaras, lo que los lleva a amargos enfrentamientos. Este quizá sea un bache más en su largo camino, pues seguro el cariño que se tiene prevalece, aunque ahora estén distanciados por otras amistades.