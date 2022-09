Kiko Hernández y Belén Esteban siempre han presumido de una bonita amistad. Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han apoyado siempre en el plató de su programa cuando los ataques han ido dirigidos a alguno de ellos. Sin embargo, llevan unos meses sin coincidir por culpa de la recuperación de la ‘princesa del pueblo’, que se fracturaba el pasado mes de abril la tibia y el peroné por una caída en pleno directo. Este domingo han quedado para ponerse al día y han reaccionado así al verse.

Los amigos se reencuentran en plena Gran Vía de Madrid

«Qué reencuentro más especial. Te adoro Belén», ha escrito Kiko Hernández junto a una foto del abrazo que le dio a su amiga después de meses sin verse. El colaborador de televisión estaba deseando reunirse con ella y han quedado para comer en uno de los restaurantes que hay en la conocida calle de Gran Vía. El que parece que también se reunió a este plan fue Víctor Sandoval, que escribió en la publicación de Kiko: «Me encantó veros ayer!! Hacia falta una comida de «amigos» ❤️», escribe feliz.

El regreso al trabajo de Belén Esteban

Tras un verano totalmente atípico en el que ha trabajado en su recuperación, la de Paracuellos ultima su vuelta a la televisión. Será este primer lunes 5 de septiembre cuando volvamos a verla delante de los focos de ‘Sálvame’. Ella misma ha reconocido que desea volver cuando antes y lo hace con muchas ganas para recuperar, por fin, su rutina habitual. «Quiero volver para que mi cabeza esté mejor y volver a mi vida normal. Ya estoy mucho mejor». Por el momento, ha señalado que no está al cien por cien, pero ya está dando esos primeros pasos que confirman una mejoría notable.

Miguel Marcos ha sido el mejor compañero de Belén Esteban durante estos meses tan difíciles. El marido de la colaboradora se ha volcado en sus cuidados, también en levantarle el ánimo cuando así lo precisaba. Junto a él disfrutó de unas reparadoras vacaciones recientemente en unos de sus refugios favoritos: Tenerife. Poco después, ella misma anunciaba que iba a regresar al trabajo.

Belén Esteban ofreció el pasado mes de julio una entrevista en la revista SEMANA donde se sinceró por completo y reconoció que se le había parado la vida. Explicó que habían sido unos meses complicados. «Nadie se imagina lo que he pasado. Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”. Un contratiempo de salud que trastocó por completo sus planes. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”. Respecto al apoyo que ha recibido de su marido, solo podía decir lo siguiente: “Se merece el cielo”.