Kiko Hernández quiere llevar a Rosario Mohedano ante el juez

Rosario Mohedano y Kiko Hernández llevan años enfrentados. La sobrina de Rocío Jurado y el colaborador de 'Sálvame' han protagonizado numerosos enfrentamientos dentro y fuera de las cámaras. ¿El motivo? Han sido muchas las ocasiones en las que el ex concursante de 'Gran Hermano' ha cargado contra la cantante, cuestionando su talento para la música. Una actitud que comparte con otros compañeros del programa en el que trabaja y por el que la aludida ha contestado con demandas judiciales. Sin embargo, las tornas han cambiado. Y quizás sea él quien se anime a llevarla a los tribunales. Te contamos los motivos.

Kiko Hernández y Rosario Mohedano llevan años enfrentados

Hace apenas unos días, Rosario mantuvo una charla en Twitter con Miguel Temprano en la que compartía sin ningún pudor sus opiniones sobre Kiko Hernández. El reportero comentaba que estaba molesto con el madrileño después de que este vetara a algunos compañeros de la prensa y, según su relato, no les dejara trabajar. Tras el incidente le envió un mensaje a la cantante: "Rosario, Chayo, a cada cerdo le llega su San Martín. Gracias a Dios la cadena va a hacer limpieza y se van a quedar sin apoyos, solos y cargados. Besos y enhorabuena por tu capacidad de aguantar a éste y otros HDLGP", detallaba su escrito.

La cosa no queda ahí. La respuesta de Rosario Mohedano no se hizo esperar. Esta, con su estilo directo en las redes sociales, contestó con el siguiente mensaje: "Ahí tenéis al maltratador público número uno. Premiado por maltratar y en horario infantil todos los días durante más de diez años. Menos mal que tengo profesionalidad y lo pude superar". La hija de Amador Mohedano no se cortó a la hora de calificar al colaborador, al que no le han hecho ninguna gracia sus palabras.

Rosario Mohedano es uno de los rostros conocidos vetados por el nuevo código ético de Mediaset

Según adelanta 'Informalia', Kiko Hernández no quiere pasar por alto estos comentarios. "Considera que lo que ha dicho es gravísimo", reza el citado diario, "y no lo va a dejar así". Por este motivo ya se ha puesto en contacto con sus representantes legales. Su intención es que se tomen las medidas legales para pararle los pies al colaborador. Y así se lo ha hecho saber a algunos de sus compañeros de programa.

En la actualidad, Rosario Mohedano afronta una etapa tranquila. Lleva mucho tiempo enfrentada en los tribunales a La Fábrica de la Tele, la productora de 'Sálvame', a los que ha llevado a juicio, cansada de las críticas que ha recibido de 'Sálvame'. Ya no teme enfrentarse públicamente a Kiko. Este, por cierto, no puede hablar de ella a causa del veto que ha impuesto Mediaset a algunos personajes del corazón entre los que están ella y algunos de sus familiares: sus primos Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, su madre, Rosa Benito, así como Rocío Flores y otros miembros relacionados directa o indirectamente con su clan, como Fidel Albiac y Antonio David Flores.