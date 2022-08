A sus 45 años, Kiko Hernández se ha hecho su primer tatuaje. Fue el propio colaborador de ‘Sálvame‘ quien adelantó la noticia en la redes sociales. «¿Adivinas qué me tatué?», decía hace una semana en su perfil de Instagram, sin mostrar el dibujo con el que se había marcado la piel de manera definitiva. Ahora, por fin, ha enseñado de qué se trata. Lo que se ha grabado para siempre en la piel no es otra cosa que las iniciales del nombre de sus hijas, Abril y Jimena.

La foto de su muñeca, con su «primer y único tatuaje», no da lugar a dudas. El madrileño ha querido llevar para siempre las letras con las que comienzan los nombres de sus pequeñas, que son lo más importante de su vida. Las gemelas ya tienen cinco años y nacieron en el año 2017, tras ser concebidas mediante gestación subrogada después de muchos intentos del colaborador de ser padre.

A Kiko Hernández se le ca la baba con sus niñas, de la que suele hablar con orgullo en las redes sociales. «Son muy pequeñas y no saben que mi mejor regalo… son ellas! #felizdiadelpadre #diadelpadre», escribía Kiko el pasado mes de marzo, con motivo del Día del Padre.

Hace apenas unos días, Kiko Hernández se dejaba ver en Lisboa para disfrutar de un merecido periodo de descanso. El año se ha presentado especialmente intenso, y por eso ha elegido la capital portuguesa como destino para desconectar de su agotador trabajo en televisión. Desde la ciudad ha compartido imágenes de su estancia en el país vecino, donde ha disfrutado de su gastronomía, del estuario del Tajo y del puente colgante 25 de Abril, entre otros lugares de interés.

De este modo recarga las pilas para afrontar la nueva temporada televisiva, en la que no descarta asumir nuevos retos. Tras caerse del cartel de su última obra de teatro, ‘Las Troyanas’, no descarta regresar al formato que lo catapultó a la fama. Él mismo ha explicado que no vería con malos ojos entrar en la próxima edición de ‘Supervivientes‘. El madrileño, que ya participó en ‘Gran Hermano’, se ha negado durante dos décadas a volver a formar parte de un reality. Pero ahora, animado por su compañero Kiko Matamoros, parece dispuesto a formar parte del plantel de participantes.

«El año que viene voy a Supervivientes», asegura Kiko Hernández

«La productora está muy interesada en que vayas a Supervivientes. Serías la preferencia absoluta», le ha dicho Matamoros a Hernández. De este modo le ha dejado caer que sería el principal atractivo de la próxima edición del concurso de Mediaset. Ante esta posibilidad no ha cerrado del todo las puertas. Es más. Ha dado ya el ‘sí’: «El año que viene voy a Supervivientes». Aún queda mucho tiempo para que ‘SV 2023’ arranque, pero si todo sale según lo previsto, el colaborador de ‘Sálvame’ podría convertirse en uno de los rostros conocidos el año que viene.