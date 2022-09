Las vacaciones están llegando a su fin para los colaboradores de ‘Sálvame‘. Jorge Javier Vázquez ha regresado este lunes 19 de septiembre tras más de un mes y medio de vacaciones. Sin embargo, Kiko Hernández todavía se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso y, de momento, no se conoce la fecha en la que volverá al programa. El colaborador de televisión aprovecha el tiempo libre para estar junto a los suyos y hacer divertidos planes antes de su vuelta al trabajo. Kiko ha compartido algunas de las cosas que ha hecho a lo largo de estos últimos días, con los que entra en la recta final de sus vacaciones.

Tal y como ha compartido el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aprovechó este domingo para hacer una paella. A juzgar por las dimensiones de la paellera, serían muchas las personas que iban a disfrutar de ese suculento plato bajo un agradable sol muy cerca de Madrid. Kiko Hernández ha acudido a la Finca Los Jarales, un lugar de bodas y celebraciones, y ni corto ni perezoso se «puso» el delantal y cocinó esta paella que tiene una pinta exquisita.

Con una imagen muy informal, Kiko Hernández sorprendía a todos sus seguidores al ponerse a los fogones de este plato valenciano: «Arroz para muchos en la @fincalosjarales #arroz #paella #domingo», escribía en sus redes sociales. Y «maravilla» decía en otra fotografía. Sin lugar a dudas, este es un perfecto plan con el que Kiko Hernández ha puesto punto y final a una semana y ha comenzado una nueva pero, ¿qué pasa con su regreso a ‘Sálvame’? ¿Sigue molesto con la cúpula del programa?

Sin querer entrar en ninguna polémica, el colaborador de televisión no se ha pronunciado públicamente sobre esto. Al parecer, Kiko tiene un supuesto malestar con la cúpula de ‘Sálvame’ por emitir una imagen suya con sus hijas y unos amigos que ha llevado al colaborador a no incorporarse al programa. A pesar de que en un primer momento estaba previsto que regresase a su puesto de trabajo el pasado 1 de septiembre, finalmente no fue así. Así lo confirmaba Diego Arrabal: “Kiko Hernández entra en tal brote con la dirección de Sálvame y le ha echado un pulso tan fuerte que él ya tenía que haber acudido a su puesto de trabajo el pasado día 1 de septiembre y todavía no ha ido”.

Sin embargo, él de momento no ha querido anunciar su regreso a ‘Sálvame’, si es que vuelve. Sigue apurando sus vacaciones y si le hemos visto preparando una paella, también lo hemos visto disfrutando de una divertida fiesta de cumpleaños infantil repleta de globos y de temática de animales. Kiko Hernández deja las preocupaciones de lado y aprovecha para disfrutar de estos días estivales antes de su regreso a la televisión o de tomar una decisión definitiva.