Hace solo unos días publicamos en SEMANA fotos exclusivas de Carmen Borrego en Gran Canaria junto a su marido. Una escapada exprés en la que aprovechó para pasear y realizar algunas compras en un mercadillo de la isla. En concreto, adquirió un bolso de imitación en uno de los puestos de vendedores ambulantes tras regatear con éxito a uno de ellos y es que consiguió por 30 euros una pieza que realmente ronda los 3.000. Se trata de un bolso de Christian Dior por el que copó titulares y por el que dio mucho que hablar en varios medios de comunicación. Ha sido ahora cuando la hija de María Teresa Campos se ha pronunciado de ello, instante en el que ha justificado esta compra ante las cámaras.

Vídeo: Europa Press

Carmen Borrego es una amante de los mercadillos y de las gangas, de hecho, no es la primera vez que vemos a la colaboradora de televisión comprar en uno de ellos. Prefiere gastar poco dinero y no derrochar, por lo que no se conformó con el precio que le dieron en un principio los vendedores del top manta. Intentó conseguir la mejor cifra preguntando a varios de ellos hasta que llegó a un acuerdo y adquirió un bolso de pequeñas dimensiones, pero cuyo estilo es inconfundible. Un icono de la estética de Dior que ha sido diseñado con un bordado integral de Toile de Jouy Stripes azul marino y que es una versión del estampado distintivo de la Maison que juega con la inversión de colores y las rayas y combina pocas gamas: la blanca y la azul. El de Carmen es de bandolera y en la parte delantera lleva la firma por bandera, CHRISTIAN DIOR PARIS, siendo a partir de ahora cuando comenzará a lucirlo como complemento.

Carmen Borrego en el vídeo que te mostramos en este artículo en un principio tarda unos segundos en admitir que este bolso ya forma parte de su armario, sin embargo, finalmente justifica su compra delante de los micrófonos de Europa Press. «Si lo compro no creo que esté haciendo nada malo, esta pobre gente que se busca la vida hay que ayudarles, es complicado para las marcas, pero yo estaba en un mercadillo, no estaba en la cárcel ni robando», dice la tertuliana. Las imágenes han generado polémica desde que vieran la luz en SEMANA, donde te mostramos todos los planes que Carmen había llevado a cabo en la isla tras la boda de su hijo. Ella y su marido viajaron para grabar un programa de televisión y aprovecharon su periplo para desconectar y olvidar todos los quebraderos de cabeza que le habían provocado las críticas al enlace de su hijo.

En Gran Canaria se relajó y disfrutó como cualquier turista de la playa, del buen tiempo e incluso hizo unas compras de última hora sin miedo a ser vista o reconocida por el resto de viandantes.