Julio José Iglesias: "Me enteré de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva por la prensa"

Cuando quedan solo tres meses para que se celebre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y cada día conocemos nuevos datos sobre el que será el enlace del año. Este miércoles hemos sabido que uno de los hermanos de la marquesa de Griñón apenas sabe detalles sobre el noviazgo. Se trata de Julio José Iglesias, quien ha revelado que se enteró de la reconciliación de la pareja por los medios de comunicación. También se ha enterado hace poco que el lugar elegido para la ceremonia es el Rincón, el palacete que ella heredó de su padre, Carlos Falcó. Incluso ha confesado que apenas conoce a su cuñado.

"Me enteré por la prensa", dice el hijo de Isabel Presyler y Julio Iglesias en 'Hola' cuando le preguntan por la segunda oportunidad que se han dado Tamara e Íñigo. "Tamara es muy buena persona y le ha perdonado. Yo espero que les vaya bien y que al final tengan una relación sana y bonita", señala en el citado medio. En él aclara que no ha tenido demasiado contacto con el prometido de su hermana: "Lo conozco muy poco, lo he visto dos o tres veces en mi vida". Algo despistado en lo que respecta a intimidades familiares, no ha tenido reparo en admitir que sabe desde hace muy poco de dónde se casará su hermana: "Me acabo de enterar de que Tamara e Íñigo se casan en El Rincón"

Julio José, que acaba de cumplir 50 años, ha sido noticia en las últimas horas por una publicación en las redes sociales. En ellas ha compartido una foto de una paella que presentó en su fiesta de aniversario y que ha levantado ampollas. Y es que su aspecto, para muchos, ha sido muy cuestionable, lo que ha generado un debate en Instagram. Hasta el presentador Arturo Valls se ha pronunciado al respecto, dejando caer que la suya no es una paella muy tradicional: "Paella, lo que se dice paella...".

Al margen de polémicas en las plataformas digitales, Julio José atraviesa una etapa feliz al lado de su nueva novia, la modelo brasileña Vivi Di Domenico, con la que lleva ocho meses de feliz relación. En febrero de 2021 anunció su ruptura con Charisse Verhaert después de 16 años juntos. Con su ex, con la que no llegó a tener hijos, mantiene muy buena relación. El cantante acaba de lanzar nuevo disco, además. Se trata de 'Under the Cover', del que dice "es uno de los trabajos más bonitos de mi vida".

Afincado desde hace décadas en Miami, Julio José ha pasado gran parte de los últimos meses en España, donde ha podido compartir tiempo con su madre, Isabel Preysler, y con su expareja, Mario Vargas Llosa. "He conocido a Mario porque ha estado bastante en España", reconoce en el citado medio. Ambos pusieron fin a su relación tras ocho años juntos el pasado mes de diciembre. Una decisión que el artista respeta: "Yo quiero que mi madre esté feliz, que los dos estén bien".