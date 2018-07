Si hablamos de matrimonios que han marcado la historia del corazón español uno de ellos es el formado por Julio Iglesias e Isabel Preysler. El cantante guarda decenas de secretos que el programa ‘Lazos de Sangre’ se ha encargado de desvelar en una nueva entrega de esta saga que recorre las peripecias de algunas de las familias más importantes de la crónica social. En boca de Julio Iglesias JR y de Alfredo Fraile, quien fuera mano derecha del ‘truhan’, conocemos todos los entresijos del clan Iglesias-Preysler.

El romance entre Julio e Isabel supuso un escándalo en la década de los setenta. Se casaron con la socialité embarazada de Chabeli para apaciguar a la opinión pública. Pronto, la fama de mujeriego que siempre ha perseguido al artista empezó a cansar a una Preysler que sacó todo su carácter para romper con él, tras siete años de matrimonio: “Tú me dijiste muchas veces que te querías casar conmigo, yo solo te voy a decir una vez que me voy a divorciar de ti”. De hecho, le espetó que cogiera sus cosas y se marchase, tal y como confiesa Fraile: “Isabel me ha dicho que no vuelva a casa, esta vez es definitiva”, zanjando cualquier reconciliación posible.

El cantante sentía verdadera debilidad por las mujeres, de hecho, era habitual que varias chicas frecuentasen el domicilio familiar. Para evitar que sus hijos viesen eso, Julio Iglesias los enviaba a otra casa. Todo un rompecorazones que al final logró llegar a una estabilidad sentimental con Miranda Rijnsburger, junto a quien tiene cinco hijos. Su hijo Julio cree que “Mi padre tenía esa facilidad. Hacía que las mujeres se enamorasen de él, ¡era increíble!”.

Julio José Iglesias también trató cómo fue la separación de sus padres: “No fue un trauma para nosotros, eso sí, veía a mi padre cuatro días al año, decía cuatro cosas y nos había dicho todo para tres años”, cuenta.

El secuestro de Papuchi por parte de ETA durante veinte días puso en un brete a Julio Iglesias: “Esto lo han hecho porque yo soy Julio Iglesias y lo que quieren es mi dinero. Yo les doy lo que quieran, ¡maldigo ser Julio Iglesias! Lo que quiero es que me devuelvan a mi padre vivo”, revela Alfredo Fraile. También Julio José desvela que “fue un trauma grande para la familia y llegamos a ir al colegio con escolta”.

Quien también quiso participar en el programa fue Javier Santos¸ quien mantiene una batalla legal por ser reconocido como hijo legítimo de Julio Iglesias. No entiende la actitud que el cantante ha tenido siempre con él y su desidia por reconocerle como hijo. Con quien sí tiene buena relación es con Julio José, que una vez llegó a presentarle como su hermano a un grupo de amigos.