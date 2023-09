Julio Iglesias, desaparecido en su 80 cumpleaños: preocupación por su estado de salud

Julio Iglesias cumple 80 años y su aniversario ha reavivado las especulaciones sobre su estado de salud. Pese a que no se han ofrecido declaraciones públicas ni imágenes recientes del artista, la ausencia de información en sus redes sociales ha avivado los rumores. El año pasado, se dijo que la gran estrella de la música sufría problemas de movilidad, llegando al punto de necesitar una silla de ruedas. Además, se comentó que podría tener dificultades con su memoria, olvidando incluso las letras de sus famosas canciones.

"Nunca he tenido mi mente más clara"

No obstante, Julio Iglesias, al enterarse de tales rumores, no tardó en responder. A través de sus redes sociales, desmintió dichas especulaciones, afirmando que se encuentra en excelente estado. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre".

Julio José, su hijo, también ha intervenido, más de una vez, para aclarar la situación. Según él, su padre goza de buena salud y, actualmente, disfruta de un retiro tranquilo en su mansión de Santo Domingo, alejado del bullicio mediático. Añadió que a ambos les gustaría grabar una canción juntos, idea con la que su padre, al parecer, está completamente de acuerdo. Julio Iglesias reside en Punta Cana y, según fuentes cercanas, se siente pleno y feliz. La única enfermedad que el cantante ha reconocido ha sido la de haber sufrido depresión, en un momento de su carrera profesional en la que se sintió atrapado por el éxito que tanto esfuerzo le costó alcanzar.

Se conocieron en Indonesia

El 80º cumpleaños de Julio Iglesias también ha sido una buena ocasión para recordar momentos icónicos de su vida, como su boda con Isabel Preysler hace casi 50 años. Se casaron en enero de 1971, en un momento en que Isabel ya esperaba a su primera hija, Chábeli. Hoy el mítico cantante vive felizmente casado con Miranda Rijnsburger. La pareja se conoció, de forma casual, en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia, cuando la holandesa tenía tan solo 25 años, casi la misma que su hija Chábeli. Con Miranda tiene cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina, Guillermo. Todos ellos gozan de una excelente relación con su padre. Algo distinto de lo que le sucede a Enrique, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. Hace tiempo que no se hablan. ¿Le habrá felicitado para su 80 aniversario? Por el momento, ni rastro de dicha felicitación en sus redes sociales.

1 de 5 Isabel Preysler y Julio Iglesias el día de su boda en la finca La Quinta de Illescas. 2 de 5 Isabel Preysler y el cantante tuvieron un flechazo de amor a primera vista. 3 de 5 El cantante ha publicado más de 80 discos a lo largo de su carrera. 4 de 5 Miranda Rijnsburger es su segundo gran amor y comparten cinco hijos. 5 de 5 Con esta foto zanjó, en sus redes sociales, cualquier rumos sobre su estado de salud