Las malas noticias se suman para Julián Muñoz. La Audiencia Nacional ha decidido embargarle el dinero que pudiera percibir por su participación en el documental que protagoniza en Mediaset. Así se recoge en dos decretos emitidos por la Sala de lo Penal Sección Tercera de este órgano después de que el Ayuntamiento de Marbella pidiese el embargo de sus retribuciones. Esta petición se realizó después de conocerse que el exregidor iba a participar en la docuserie titulada ‘No es hora de la venganza, es la hora de la verdad’.

El objetivo que persigue esta medida es retener las cantidades que cobre el expolítico en el programa de televisión para hacer frente a indemnizaciones a las que fue condenado por el caso ‘Saqueo II’, sobre el desvío de dinero público del consistorio marbellí en la etapa de Jesús Gil como alcalde.

Según el primero de los documentos de la Audiencia Nacional, dictado a principios de este mes de enero, el exalcalde de Marbella fue condenado en esa causa al pago de diversas cantidades en concepto de indemnización que suman 46.602.030,20 euros. De dicha cantidad queda pendiente de abono prácticamente el monto completo: un total de 46.231.278,25 euros.

Una vez que se acreditó el impago por parte de Julián Muñoz, la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria y encargar una nueva investigación sobre el patrimonio de respecto de Muñoz. Por ello, en el citado documento se acuerda «el embargo de cualquier clase de remuneración o retribución a cuya percepción tuviere derecho el penado por su participación en cualquier programa televisivo».

La orden hace alusión al documental en el que participa el ex de Isabel Pantoja, cuya primera parte fue emitida en Telecinco el pasado viernes. Cuando el decreto se dictó, ya se había anunciado el estreno de la docuserie. Ahora que se ha emitido la primera parte, lo que haya podido percibir Muñoz quedará «en garantía» de la cantidad adeudada «en concepto de indemnización».

En el segundo documento de la Audiencia Nacional, se insiste a remitir oficio a la empresa responsable de la producción de la docuserie con el fin de comunicarle el embargo. Cabe recordar que en octubre de 2013, la Audiencia Nacional condenó a seis años de cárcel a Muñoz y al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por el caso ‘Saqueo II’.

El caso ‘Saqueo II’ comenzó como consecuencia de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999. Más tarde, el Tribunal Supremo decidió rebajar las penas de prisión impuestas a Julián Muñoz y al que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. La pena del primero pasó de seis a cinco años; al segundo se le impuso finalmente un total de tres años de cárcel.

La noticia del embargo de sus ingresos llega una semana después de que Mayte Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, anunciase en televisión que la hija que tiene en común con el exalcalde padece cáncer. ««Necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada… Es algo que me arrea el corazón. Es algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”, confesaba, desolada. «Se le ha detectado un tumor. Ha empezado ya el tratamiento. Ya está recibiendo quimioterapia», confirmaba Kiko Matamoros.

El próximo viernes 21 de enero se emitirá la segunda parte del documental de Julián Muñoz, en el que el que fuera pareja de Isabel Pantoja repasa su historia de amor con la cantante. Uno de los relatos que ha compartido con la audiencia se remonta a sus primeros meses en la cárcel. Entonces le pidió a la artista que se casase con él durante una llamada telefónica. Ella aún no había ido a visitarle a prisión, pero el amor aún existía entre ellos. «La voy a llevar en coche a ver a la Virgen del Rocío. Le vamos a hacer una ofrenda del papel que tenemos los dos guardados. Ella sabe cual es y vamos a poner a la Virgen como testigo, mi amor. ¡Ay, mi niña chica, que me quiero casar contigo! Al segundo me ha dicho que sí. «Sí, si Dios quiere». Ole mi niña», ha recordado.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja firmaron un papel «de como si nos hubiéramos casado»

Antes de aquella declaración de intenciones habían llegado a firmar un documento privado que escribieron por diversión y sin ninguna validez legal. «Recuerdo que fue una noche. No sé si estábamos arriba en la habitación. Hicimos un papel de como si nos hubiéramos casado», ha contado Muñoz. «En aquel tiempo yo era alcalde y como casaba a la gente, pues hicimos un papel los dos».

