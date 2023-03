Julián Contreras, tras pedir dinero públicamente: "Me han hecho proposiciones sexuales a cambio de gastos médicos"

El pasado fin de semana, Julián Contreras Jr. sorprendió a todos al compartir un vídeo en las redes sociales en el que pedía ayuda económica para sufragar los gastos de la operación quirúrgica de su gato. "En estos momentos necesito pedirte un compromiso mayor y no por mí, sino por Elliott", decía. "Elliot, mi gatito, al cual amo con locura, está muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía compleja", detallaba. Pues bien. Apenas unas horas después de apelar a la solidaridad para poder sacar adelante a su mascota, el hijo de Carmen Ordóñez ha mostrado su indignación ante algunas de las respuestas que ha recibido... algunas de ellas proponiéndole cosas fuera de lugar.

"Cuándo pedir ayuda se ha convertido en algo tan peligroso", se lamenta Julián Contreras

Ha sido el propio Julián Contreras Jr. el que ha denunciado alguno de los mensajes que le han llegado a su buzón. "Quiero daros las gracias a todas aquellas personas que estáis haciendo tanto por Elliott en estos momentos, que no están siendo fáciles. Sumado a lo doloroso de todo esto, me está tocando lidiar con lo peor del ser humano... El principio fundamental de la solidaridad es la voluntad. Aquí nada es obligatorio. Si no entiendes esto, pasa de largo, por favor. Por el bien de todos", señala en su perfil de Instagram.

"Me han hecho proposiciones sexuales a cambio de costearme los gastos médicos. Me han escrito todo tipo de finales siniestros para Elliott. Y me los han deseado", prosigue. "Qué hemos hecho del mundo, cuándo pedir ayuda se ha convertido en algo tan peligroso. Por último, si os preguntáis por qué no enseño un mensaje positivo, la respuesta es maravillosa: estaría días subiendo stories. Afortunadamente, son más, muchísimos más. Pero la triste realidad es esa, ambas conviven, están entre nosotros. A todos los que estáis mandándome vuestro cariño y buenos deseos, no sabéis cuanto os lo agradezco. Elliott saldrá adelante y esto será solo una pesadilla. GRACIAS", concluye.

Hace apenas dos días, Julián Contreras compartía un mensaje en el que pedía ayuda públicamente. "Yo, a diferencia de mucha gente, no oculto mi situación, tampoco mis circunstancias. Quien quiera ayudar, yo con toda mi voluntad se lo agradezco", decía. Incluso incluía en su perfil una cuenta de PayPal en la que poder hacer una donación y un número de teléfono móvil para realizar bizum. "Tengo diferentes maneras para quienes quieran colaborar y ayudarme en este sentido. Estaré enormemente agradecido", subrayaba.

Sus palabras despertaron muchos comentarios por parte de sus fans. "Fue increíble la reacción masiva. Se me juntó una cantidad de mensajes que sigo contestando porque en el momento me fue imposible atenderlos todos. Es maravilloso cuando eso ocurre porque te das cuenta que no estás solo. Estás rodeado de personas que están pendientes de ti", apuntaba el hijo de Carmina Ordóñez. Preocupado por la salud de su gato, ponía en valor cuánto significa para él: "Mi pequeño extraterrestre me salvó la vida antes de cambiármela para siempre, de una manera que nunca imaginé. Y vivo en simbiosis con él de una manera mágica. Si van a darte un lametón, ¡asegúrate que sea con tanto amor!".