La periodista desveló el pasado 22 de febrero que padecía cáncer y que desaparecía de antena para someterse a un tratamiento para superar la enfermedad. Ahora Julia Otero ha reaparecido para agradecer el cariño recibido y para decir cómo se encuentra.

Han sido muchas las personas las que se han volcado con Julia Otero en las últimas semanas. Desde que anunciara que tiene cáncer, han sido muchos los que le han mandado los mejores deseos. Entre ellos no solo rostros conocidos, que han utilizado los medios de comunicación o las redes sociales para animarla, también personas anónimas.

Pues bien, después de varios días desaparecida de la vida pública, Julia Otero ha reaparecido en su Twitter oficial para explicar cómo se encuentra. Junto al parte de su estado de salud, la periodista acompaña un agradecimiento por todos los mensajes que ha estado recibiendo durante las últimas semanas.

«¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas… Gracias a todos por empujar. Todo va bien», escribe la periodista muy agradecida con todo lo que está leyendo.

Julia ha reaparecido en las redes sociales tras anunciar la enfermedad

Los mensajes que ha recibido y leído los considera como una ayuda para seguir adelante con el proceso de superar la enfermedad. Julia Otero asegura que todo va bien, pero ha preferido ser concisa y no desvelar muchos más detalles sobre el momento que atraviesa desde su retiro temporal, donde sigue escuchando la radio, tal y como ella misma dijo al anunciar su enfermedad.

«Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión quetenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», comenzaba diciendo la periodista en directo.

Las circunstancias le obligaron a dejar el programa temporalmente. No obstante, los médicos le dijero que intente que sea el mínimo posible, ya que para Julia Otero su trabajo es su mejor medicina. «Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda», comentaba.

Espera volver pronto a la radio: «Estaré un poco fuera de combate»

Estas palabras que dijo en la radio el pasado 22 de febrero estuvieron cargadas también de agradecimientos hacia sus compañeros de trabajo, quienes desde que conocieron la noticia no han dejado de mandarle mensajes de ánimo y apoyo ante esta batalla. Ahora un mes después ha vuelto a agradecer esas palabras. «No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos«, terminaba diciendo la presentadora.