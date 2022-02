En octubre de 2021, Julia Janeiro se sometió a una cirugía estética. Su paso por el quirófano se debía a un aumento de pechos cuyo resultado ha mostrado a través de las redes sociales. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha presumido del resultado y ha mostrado el resultado de su cambio físico en las redes sociales. Sus nuevas curvas son consecuencia del regalo que le hicieron sus padres por su decimoctavo cumpleaños. Recuperada de su intervención, la joven se ha dejado ver en la nube haciendo alarde de una silueta que quita el hipo.

La imagen no deja lugar a dudas. Julia está guapísima. Además, atraviesa un momento dulce. Está de nuevo enamorada y se le nota en el rostro. Desde que se descubriera su relación con Tommy Rossi ha dado un giro su vida. En las redes sociales, donde suele mostrarse de manera abierta al público, ha desactivado los comentarios. Una medida que impedirá a sus ‘followers’ hacer comentarios sobre sus fotografías. Estos solo podrán darle ‘me gusta’ o enviarle un mensaje privado, por lo que tanto para ella o como para sus admiradores no podrá haber feedbkack en sus publicaciones. La misma decisión ha tomado su pareja.

Julia Janeiro sale con Tommy Rossi, jugador del Getafe B

Tommy Rossi, futbolista italiano del Getafe B, es el hombre que tiene ilusionada a la hija del de Ubrique. El deportista, de 19 años, milita en el filial del equipo madrileño y juega en Tercera División. Nació en Italia el 19 de noviembre de 2002 y lleva años jugando en la categorías inferiores del equipo del sur de Madrid.

Julia Janeiro, más conocida como Juls, se convirtió en personaje conocido de la noche a la mañana. Al cumplir la mayoría de edad pasó a engrosar la lista de ‘celebrities’ patrios. Desde entonces, el número de seguidores en Instagram aumenta como la espuma… sin parar. En la actualidad siguen sus pasos un total de 231.000 usuarios, lo que la ha convertido en una reconocida ‘influencer’.

El 2022 promete ser un buen año para María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Dentro de unas semanas, el torero y su mujer darán la bienvenida a su tercer hijo en común. El matrimonio dará la bienvenida a un nuevo retoño el próximo mes de julio, poco antes de que celebren sus 20 años de boda. «Para nosotros es una bendición. Ahora queremos un poco de paz para estar lo más tranquilos posibles. Queremos que venga bien», decía la odontóloga tras anunciar la noticia de su embarazo.

Un nuevo bebé en el clan Janeiro

La catalana está muy ilusionada con su estado de gestación, que llega en plena madurez. «Me pilla en un momento en el que mi marido no está viajando constantemente para torear y estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente», ha explicado. Y aunque padece fibromialgia desde hace años -le fue diagnosticada hace una década- Campanario ha explicado que se encuentra muy bien: «Me he encontrado mucho mejor. Esto suele pasar en los pacientes de fibromialgia, que en los primeros meses de embarazo notas una mejoría».

María José Campanario y su hija Julia mantienen una estrecha relación. Esta ha salido en defensa de su hija en numerosas ocasiones, ya que no desea verla convertida en un personaje del papel couché. «Mi hija no quiere ser un personaje público y no queremos hablar de ella. Estamos todos muy contentos. Es lo único que te puedo decir», expresaba horas después de conocerse que será madre de nuevo.

InstagramEl revuelo mediático que afecta a sus padres ha tenido consecuencias en la vida de Julia Janeiro. La joven, que reside en Madrid, es uno de los nombres más demandados de la crónica social. Es innegable su belleza y su capacidad para atrapar a la gente en las plataformas digitales. Convertida ya en una estrella de Instagram, Juls no ha decidido aún si ampliar su formación para encaminar sus pasos de manera más profesional.

A día de hoy, sus publicaciones en Instagram le abren la puerta a suculentos ingresos. Según nos confirman a SEMANA podría ganar 500 euros por cada post, una cantidad nada desdeñable para una joven de apenas 18 años. Consciente de las posibilidades que le ofrece su rol como ‘instagrammer’, Julia ha abierto un correo electrónico en su perfil con el que quizás busque colaboraciones comerciales.

