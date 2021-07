«Descansa en el paraíso», con estas palabras Julia Janeiro ha despedido a su gran compañera, su gatita Zoe. La hija de Jesulín de Ubrique ha confesado tener el corazón roto en estos momentos y así se lo contaba a sus seguidores de Instagram. Además, ha añadido algunos detalles como que su mascota dio positivo en panleucopenia, una enfermedad vírica muy contagiosa.

«Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea», ha afirmado la joven a través de sus redes. Ha explicado que había dado positivo en panleucopenia y que tuvieron que realizarle una transfusión de plasma. «Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido», ha contado.

Ahora su preocupación se centra en Rey, su otra mascota, un adorable cachorro que también podría estar infectado por la panleucopenia. «Está mejor, aunque tiene diarrea, come, bebe y juega», explicaba. «Es un bebé y no tiene suficientes defensas. Lo más seguro es que también esté contagiado. El lunes le hacen la prueba».

La noticia de la muerte de Zoe ha generado una inmediata reacción entre los seguidores de Julia Janeiro. Muchos aprovechaban para mostrarle su pesar por la pérdida. «Hiciste lo que pudiste, le diste cariño y la cuidaste, quédate con eso», era el comentario de una seguidora. «Lo siento mucho de corazón sé que lo has intentado todo y ella ha luchado, mucho ánimo cariño», le decía otra.

Una potencial ‘influencer’

Desde que el pasado 18 de abril cumpliera la mayoría de edad, la vida de Julia Janeiro continúa generando un gran interés. Poco a poco empieza a darse a conocer, sobre todo en las redes sociales. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario atesora 184 mil seguidores en Instagram donde ha iniciado a potenciar su perfil de ‘influencer’. Recientemente se estrenaba realizando su primera campaña publicitaria donde podíamos verla desenvolverse ante las cámaras.

Su progenitora ha confesado en más de una ocasión que no desea que su hija sea famosa. «Aunque le gusta la moda, tiene claro que quiere encaminarse este año en la Administración y Dirección de Empresas», aseguraba recientemente al diario ‘La Razón’ con motivo de su mayoría de edad. La joven realizó el bachillerato lejos de nuestras fronteras, concretamente en Nueva York. Más tarde comenzó un curso de Estética, Maquillaje y Caracterización que le llevaría a Barcelona. Actualmente reside en la localidad madrileña de Getafe junto a su pareja, Brayan Mejía. Está muy enamorada de este joven murciano de 20 años, futbolista de profesión que milita en las filas del Real Aranjuez Club de Fútbol.