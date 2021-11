SEMANA adelantó este miércoles en exclusiva que los premios de la revista Esquire España iban a ser la nueva cita pública de Sara Carbonero y Kiki Morente, tal y como luego sucedió. La pareja decidió posar por separado, sin embargo, hubo otros que sí utilizaron el photocall para gritar al mundo lo felices que están junto al otro. Hablamos de Juanma Castaño, presentador de ‘El Partidazo’ en COPE y actual concursante de ‘MasterChef Celebrity‘ y Helena Condis, compañera de cadena y su actual novia. Si bien ellos apenas han dado datos de su noviazgo, lo cierto es que su relación está más que confirmada. Sonrientes y luciendo un look total black, acapararon todas las miradas en el Teatro Barceló ante la prensa que acudió al evento.

Es cierto que es el primer posado de Helena y Juanma, no obstante, no es la primera vez que se relaciona a estos periodistas de la Cadena Cope. Fue hace tan solo unos días cuando el locutor de radio publicó en sus stories una fotografía de su novia, siendo hace justo tres meses cuando reveló por error su relación en una red social. Cabe recordar que durante un directo con Ibai Llanos mostró la pantalla de su móvil y en él había una fotografía de fondo de una mujer que no era otra que la periodista Helena Condis. Un primer plano que no pasó desapercibido y que se convirtió en viral solo unos minutos después.

Helena Condis no quiso perder la oportunidad de apoyar a su pareja en una noche tan importante para él. Al igual que Kiki Morente hizo con Sara Carbonero, la catalana acudió a la fiesta junto a su chico para brindar por todo lo bueno que está logrando este año. Juanma no solo triunfa en la radio, medio por el que los dos sienten auténtica pasión y a través del que se han conocido, sino que también ha logrado conquistar a la audiencia a través de programas como el talent culinario de Televisión Española.

La diferencia de edad no es un problema para ellos: ella tiene 33 y él 44. Tanto Helena como Juanma se desviven por la radio, aunque jamás imaginaron que encontrarían en su trabajo el amor. El periodista está divorciado de la madre de sus dos hijos, Noelia Diego, y ahora está centrado en su noviazgo con Helena, una joven que además de periodista también es influencer.

Hombre del año en comunicación

El periodista recibió de la mano de Miki Nadal un premio que le colmó de felicidad y es que fue galardonado como ‘Hombre del año’ en la categoría de comunicación. Juanma Castaño no escondió la alegría y el orgullo que le suponía este reconocimiento y así lo hizo saber a los presentes durante su discurso: «Este es un premio para todos, para los que trabajan en el mejor programa, en el más escuchado, en el más famoso y en la última emisora del último pueblo de España. Nunca le deis la espalda a la radio, hemos vivido grandes emociones, siempre la vais a tener para cantar un gol de vuestro equipo favorito, para conocer mejor a vuestra cantante favorito, para que os acompañe en un atasco, en una noche de insomnio…. ahora que todo es redes sociales, Youtube, Twitch, Instagram, la radio, ahí sigue y nunca os va a abandonar».