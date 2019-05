Juan Betancourt ha protagonizado una de las declaraciones más sorprendentes de la primavera y lo ha hecho en presencia de Rocío Crusset, con quien mantuvo una relación de casi dos años.

Juan Betancourt y Rocío Crusset han desfilado para Calzedonia

Ayer ambos modelos estaban en Ibiza para participar en el desfile de una conocida firma de ropa de baño y el cubano fue preguntado por su noviazgo con la actriz Andrea Duro. Hace casi dos meses, en pleno Festival de Málaga, la ex de Chicharito compartió una instantánea junto a Betancourt que hizo sonar todas las alarmas de una posible relación y, lejos de querer disiparlas, volvió a repetir la jugada hace solo cuatro días.

En ambas imágenes Juan y Andrea aparecen muy cómplices e incluso en la segunda dándose la mano. El amor y la ilusión entre ellos se daba por hecho. Hasta ayer. El que fuera yerno de Carlos Herrera y Mariló Montero dejó a la prensa sin habla cuando, al ser preguntado por quien a todas luces parecía su chica respondió: «no tengo chica… si hay alguna interesada en saber si estoy soltero que me pregunte a mí».

Esta fotografía se convirtió en la prueba de que eran pareja

Dado que a pocos metros se encontraba Rocío Crusset podría caber la posibilidad de que el guapísimo modelo no quisiera herir los sentimientos de quien fue su pareja, pero lo cierto es que la sevillana no tuvo pudor alguno en reconocer que estaba conociendo a alguien y estaba ilusionada. El destino ha querido que Andrea Duro esté en La Habana, ciudad de nacimiento de Juan, mientras él desmentía un romance con ella y, aunque no se ha pronunciado de manera directa sobre el tema, su última ‘storie’ de Instagram podría ser un claro mensaje de cómo ha decidido tomarse el duro desplante: «Que sea para bien. Que sea para crecer y ser feliz. Que sea con felicidad. Que sí sea».