Aunque Josie se dio a conocer en el programa ‘Zapeando’ de La Sexta, su éxito en la pequeña pantalla no ha hecho más que crecer en los últimos años. El estilista se ha convertido en la persona de confianza de Cristina Pedroche en sus marcadas apariciones en las Campanadas de Antena 3, razón por la que también ha participado en otros espacios televisivos como ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Tu cara me suena’. Han sido varias las ocasiones en las que el diseñador ha tenido oportunidad de mostrarse tal y como es ante la audiencia, razón por la que ha ido recopilando fans en sus filas que han permanecido bastante preocupados al desconocer el motivo de la ausencia de su ídolo durante varios meses. Sin embargo, ahora el ciudadrealeño ha reaparecido dispuesto a despejar todas las incógnitas.

‘Zapeando’ ha sido el programa escogido por Josie para hablar sobre el bache de salud que le ha mantenido alejado de los focos durante estas últimas semanas. Y es que, aunque ha asegurado estar actualmente “muy bien”, no han sido momentos fáciles para él: “He engordado 11 kilos. Casi me muero”, comenzaba indicando. Sus palabras no tardaban en preocupar a la audiencia, por lo que Dani Mateo aclaraba que el estilista había enfermado durante las grabaciones de ‘Tu cara me suena’.

Minutos más tarde, el periodista volvía a tomar la palabra para desvelar más minucias sobre esta complicada circunstancia a la que tuvo que enfrentarse: “Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal”, aseguraba Josie, que tampoco quiso entrar en más detalles sobre su sufrimiento.

Ahora que poco a poco está volviendo a su rutina habitual, el analista quiso mandar un mensaje a todas las personas que habían hecho posible su mejora, especialmente a “la ciencia y la medicina” por haberle “salvado la vida”: “Acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara… He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco”, admitía, visiblemente asustado por lo sucedido, aunque agradecido por cómo han transcurrido los hechos.

¿Qué es la insuficiencia suprarrenal?

La afección a la que ha hecho frente Josie y que ha puesto en jaque su vida se trata de “un trastorno que se presenta cuando las glándulas suprarrenales no producen la cantidad suficiente de ciertas hormonas”, tal y como revela el Instituto Nacional de Salud. Las glándulas suprarrenales se encuentran encima de los riñones, y su insuficiencia puede ser primaria, secundaria o terciaria.

La primera de ellas se conoce a menudo como enfermedad de Addison y ocurre cuando las glándulas suprarrenales están dañadas y no pueden producir la cantidad suficiente ni de cortisol ni de aldosterona. En el caso de la secundaria, la insuficiencia comienza en la hipófisis y puede hacer que no se produzca el suficiente cortisol, llegando incluso a encogerse y a dejar de funcionar con el paso del tiempo. Y por último, la terciaria comienza en el hipotálamo y puede tener consecuencias similares a la secundaria.

Sea como fuere, el estilista no ha hecho referencia a cuál de las tres ha sufrido él, y ha preferido guardar esta información en su más absoluta intimidad para continuar con su recuperación dejando este convulso capítulo atrás.