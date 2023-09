Arantxa Sánchez Vicario ha podido dormir tranquila este fin de semana. Ante un panorama nada alentador, la extenista logró zanjar el viernes pasado un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular del Banco de Luxemburgo por el que no irá a la cárcel. Será condenada a dos años de cárcel, como máximo, y no los cuatro que pedían. Esto por el impago de una deuda millonaria junto a su exmarido Josep Santacana y ocultación de patrimonio. El empresario, que sí se enfrenta a la pena inicial, se ha pronunciado por primera vez sobre esta decisión y sobre su todavía mujer.

Josep Santacana: "Es la versión de una persona que ha sido famosa y otra que no lo es"

"Estoy deseando que todo se acabe. Llevo mucho tiempo arrastrando esto y lo que quiero es empezar otra vida. Emocionalmente es muy duro", ha contado Santacana en una entrevista que ha concedido a Paloma Barrientos. La periodista acudía hoy al estreno de 'TardeAR', donde colabora, que supone la vuelta de Ana Rosa Quintana a la parrilla de Telecinco. En los audios que se han difundido durante la emisión del nuevo magacín de Mediaset, el empresario ha hablado de Arantxa sin pelos en la lengua, de la que ha dicho que "Su forma de actuar es siempre la misma. Ya sabemos como es...".

Pero ahí no quedaba la cosa. Sobre las afirmaciones que aseguran que ha sido él quien se ha aprovechado del patrimonio de la deportista, Santacana considera que parte de una posición de desventaja. "Es la versión de una persona que ha sido famosa y otra que no lo es. Hay que luchar por la verdad.

"Tengo fe en que la justicia sea igual para todos..."

En cuanto a su futuro judicial, Josep Santacana se ha mostrado tajante. "Considero injusto que tenga una pena por algo que no he hecho. Tengo fe en que la justicia sea igual para todos... Me da mucha pena que hayamos acabado así, la verdad. Menos mal que nuestros hijos tienen una vida emocionalmente tranquila. Ahora tengo un gran apoyo en mi pareja, gracias a Dios", ha sentenciado. Santacana ha vuelto a defender su inocencia y asegura que lo va a demostrar.

Recordemos que Santacana todavía está pendiente de la decisión del juez. Aunque él ha desmentido haberse beneficiado del patrimonio de la madre de sus hijos durante el juicio de la semana pasada, la fiscalía mantiene la petición de cuatro años de cárcel para él. Le consideran autor o, en su defecto, cooperador necesario del delito de alzamiento de bienes por el que ha sido procesado. Su ex, en cambio, ha visto reducida la pena a dos años por haber colaborado con la investigación, haber reconocido los hechos y haber devuelto 1,8 millones de la deuda de 6,6 millones de euros que contrajo la pareja con el Banco de Luxemburgo.

