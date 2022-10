Tras numerosas idas y venidas, hace una semana, José Ortega Cano y Ana María Aldón confirmaban su divorcio. Ambos han podido sentarse a hablar para ver qué iba a ser de su relación y cuáles iban a ser sus próximos pasos a seguir. A este respecto, la colaboradora de televisión ha dejado claro que su separación va a ser amistosa y que aún no han firmado ningún papel. Además, confirma que ya tiene una fecha para irse de casa del diestro.

«El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado», afirmaba de forma rotunda Ana María Aldón y dejaba claro que ambos están asesorándose con abogados para encontrar lo mejor para el hijo que tienen en común. «Va a ser un divorcio tranquilo, no va a haber problema ninguno. Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa», confirmaba José Ortega Cano en una conversación con Aurelio Manzano en ‘Fiesta’.

«No va a costar tanto verme salir de esa casa»

Por otra parte, Ana María Aldón también explicaba que está en pleno proceso de búsqueda de casa y se llevaba las manos a la cabeza al escuchar ciertos comentarios en las que la acusan de no querer irse de la casa del diestro. «Sé hacer los deberes, aunque pueda parecer que estoy en mi casa tirada en el sofá. Sé lo que estoy haciendo. En mi casa sé lo que hago, lo sabe mi marido y sabemos cómo llevamos nuestras cosas. No va a costar tanto verme salir de esa casa«, insistía la diseñadora de moda.

Por otro lado, también ha revelado qué tipo de vivienda está buscando. «Busco paredes blancas. Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre«, dejaba claro. Además, recalcaba que le gustaría vivir en un adosado parecido al que tiene en Sanlúcar de Barrameda. Eso sí, aún no ha puesto una fecha exacta en la que se produzca su salida de la casa de Ortega Cano, sí tiene claro que «no va a tardar seis meses más». Por último, reconoce que está intentando corregirse a sí misma y no llamar al diestro «mi marido», pero entiende que «todo es un proceso».