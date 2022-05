Este jueves, José Ortega Cano se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Una tarde más ha acudido fiel a su cita con la Feria de San Isidro, de la que apenas se ha perdido una jornada. Desde que empezó esta importante cita de festejos taurino ha presenciado las corridas de los matadores más destacados del país. En una de esas visitas al coso, el pasado día 24, fue de la mano de su hija, Gloria Camila Ortega. Sin embargo, hasta la fecha no lo ha acompañado su mujer, Ana María Aldón. Después de tantas visitas al lugar de donde salió en hombros en cuatro ocasiones llama la atención que su esposa no esté a su lado.

¿Por qué no está con él? ¿En qué está ocupando su tiempo mientras él se divierte con su afición favorita? Bien es cierto que este miércoles, la diseñadora presentó su primera colección de diseños de moda en la pasarela de ‘Sálvame Fashion Week’. Esta importante cita la obligó a estar volcada de lleno en los preparativos de su debut como modista en los días previos, pero se ha echado en falta su presencia. Más aún desde que el reencuentro televisivo entre ambos en los platós de Telecinco destacase por la falta de «contacto» y de «efusividad», tal y como ha señalado Gloria Camila.

«Yo no quería que fuese porque creo que era el momento de Ana porque es la diseñadora y la que tiene que mostrar sus trajes. Él decidió ir porque quería apoyarla porque sabe el trabajazo que hay detrás», ha destacado la joven. «Él va para darle un ramo de flores y para adorarla como diseñadora. Y por eso no se sentó delante ni nada. Él fue, lo hizo y se fue. Eché un poco de menos un poquito más de amor, un poquito más de efusividad, un poquito más de cariño y de contacto, pero imagino que serán los nervios del momento, que estás en tensión. No sé».

Cuando los rumores sobre una posible crisis de pareja parecían quedar por completo despejados, los últimos acontecimientos vuelven a poner sobre el tapete la posibilidad de que las cosas entre ellos no estén tan bien como pueda parecer. En ese sentido, Gloria Camila ha lamentado que la andaluza se haya mostrado más efusiva con Jorge Javier Vázquez que con su padre delante de los focos. «Si me pides sinceridad al 100%, yo veo un súper abrazo a Jorge Javier que parece que son amigos desde hace 1.000 años, y luego a su marido, que va al plató…», ha espetado en el programa de Sonsoles Ónega, lanzando una clara pulla a la andaluza. ¿Hay motivos para preocuparse o está todo bien? Seguro que pronto Ana María se pronunciará esta cuestión alto y claro, como viene haciendo hasta ahora desde que inició su andadura como colaboradora.