6 Una excelente relación entre padre e hija

Ortega Cano y Gloria Camila mantienen una excelente relación. Hace unos días, con motivo del cumpleaños del diestro, la joven envió un emotivo mensaje a su padre: «Gracias papá. Gracias por ser mi ángel, estar siempre, por aportarme todo lo bueno de ti! Siempre has estado cuando te he necesitado, pero estos últimos meses has sido mi ancla más fuerte, y te lo agradeceré siempre, no me has dejado nunca, siempre has estado para levantarme cuando me he caído, y sé que volveré a caer, y lo bueno es que estarás tú siempre ahí ♥️ Te quiamo papá 💓 FELICIDADES AL HOMBRE».