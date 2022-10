Después de semanas protagonizando diferentes idas y venidas y tras su polémica entrevista en ‘El programa de Ana Rosa‘ en donde le pedía una oportunidad a Ana María Aldón, José Ortega Cano ha confirmado este sábado, 22 de octubre, su divorcio. Por su parte, la colaboradora de ‘Fiesta’ ha reconocido que se han podido sentar a hablar de su futuro y ha recalcado la importancia que tiene para ellos el pequeño José María, el hijo que ambos tienen en común.

Emocionada, Ana María Aldón hacía público que, por fin, tanto ella como José Ortega Cano se habían podido sentar a hablar del futuro de su matrimonio. «Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente», comentaba la colaboradora de televisión. En su aparición televisiva, aseguraba que hay mucho afecto entre ambos y que su mayor prioridad era el hijo que tienen en común. Ante esto, Aurelio Manzano hablaba por teléfono con el diestro, quien confirmaba su divorcio. «Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así», le decía el padre de Gloria Camila Ortega al periodista.

Al escuchar estas palabras, Ana María Aldón se mostraba decaída, aunque hacía hincapié en que nunca ha querido hacerle sentir mal. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite», insistía la colaboradora.

Ana María Aldón se derrumba en una pausa de publicidad

Para Ana María Aldón no fue fácil entrar en la vida de José Ortega Cano y por eso no entiende a la personas que la han juzgado en todo este tiempo. En concreto, la diseñadora ha revelado que al llegar a Mediaset le han dado una carta de una persona del público que ha arremetido duramente contra ella. «Me dice que fui a la finca de Ortega a cazarle. Fui con mi madre y un autobús de mayores a darle un día de alegría a mi madre. Me parece injusto que esta señora diga que llegué con una mano delante y otra detrás. No sabe lo que he luchado, he trabajado… Siento que sea tan ignorante y tenga la desfachatez de mandarme una carta«, asegura con cierto tono de enfado.

La diseñadora asegura que su todavía marido es un padre inmejorable y que como persona siempre le va a tener. No quiere que el diestro se asuste porque siempre va a estar junto a él, a pesar de que estén divorciados. «No se me ocurría jamás privar a mi hijo de que quiera estar con su padre», insistía. Tras esto, Aurelio Manzano ha trasladado a la diseñadora las palabras que le ha hecho llegar el diestro: «El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial«. Unas palabras que han provocado que la andaluza se viniera abajo.