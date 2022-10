Después de una semana en el foco de la noticia tras la entrevista de José Ortega Cano en ‘El programa de Ana Rosa’, el diestro ha vuelto a aparecer públicamente junto a la que sigue siendo su mujer, Ana María Aldón. El matrimonio ha acompañado al hijo que tienen en común, José María, al partido de fútbol que disputa el sábado por la mañana. Ambos se dejaban ver en actitud relajada y muy pendientes del pequeño, de 9 años.

A pesar de que ya no hacen vida de pareja, el matrimonio continúa haciendo planes en común por su hijo. Es habitual verles acudir al campo junto al niño que siente auténtica pasión por el mundo del fútbol como han comentado en alguna ocasión sus progenitores. El diestro bromeaba recientemente con que es un «crack» y un auténtico goleador. Además, se ha convertido en el principal nexo de unión del matrimonio.

El sonado comentario de José Ortega Cano

Tras meses de crisis sentimental, la última entrevista en televisión del torero ha sido muy sonada por un comentario que continúa dando mucho que hablar. «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», decía Ortega Cano dejando atónitos a los espectadores. Además, evitaba confirmar la ruptura. «Ni yo lo sé. Ella no se comunica conmigo, ni yo con ella. Hablamos poco». También tendía la mano a la andaluza para una reconciliación. «Sigo enamorado de Ana María, totalmente. Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así».

Para la de Sanlúcar de Barrameda no ha sido fácil presenciar esta entrevista. «Una de las cosas que siento es que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se hace en público y en privado. En otros momentos sentí vergüenza, bochorno…», afirmaba durante el programa ‘Fiesta’. La colaboradora se ha manifestado largo y tendido sobre el momento actual que atraviesa su marido. «A mí no me gusta verlo sufrir tampoco. Yo creo que ha sufrido, se dio cuenta tarde, pero cuando se dio cuenta, se sintió mal. A mí no me ha perdido perdón, pero públicamente lo ha hecho. Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal».

El pasado mes de marzo comenzó a sonar el primer atisbo de crisis en el matrimonio. A partir de entonces ha sido una etapa muy complicada en la que Ana María Aldón y Ortega Cano han estado en el ojo del huracán. La colaboradora, además, ha pasado por una fuerte depresión de la que se está recuperando. Ella fue quien confirmó recientemente su ruptura y dijo que continuaban viviendo bajo el mismo techo, pero que no mantenían una relación de pareja.