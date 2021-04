No son tiempos fáciles para la familia de Rocío Carrasco. Desde que se empezaron a emitir los episodios de la docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, muchos de los familiares se han visto envueltos por el testimonio de Rociíto. Uno de ellos ha sido José Ortega Cano. De hecho, desde los primeros episodios, ya la hija de Rocío Jurado habló de él y de su relación con su madre. También habló de la boda entre La más Grande y el torero: «El ver que estaba bien y estaba sano y había salido de aquello fue emocionante. Ahora los sentimientos son diferentes», se atrevió a decir. Desde entonces, Ortega Cano ha preferido guardar silencio y no ha respondido a nada sobre lo que ha dicho Rocío Carrasco sobre él y su familia. A pesar de eso, ha determinado una fecha para hacerlo. Lo revela en el siguiente que puedes ver dándole al play. No te lo pierdas.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, el diestro asegura que hablará el día en el que se acabe la docu-serie. Hay que recordar que este miércoles se hará un parón por petición de la propia protagonista, quien prefiere estar en el plató en directo. Quiere responder a las preguntas de los presentadores, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, y el resto de colaboradores que podrán aclarar sus dudas con la propia Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco se sentará este miércoles en el plató de Telecinco

Este miércoles y durante el programa, Rocío Carrasco analizará también la enorme repercusión social, política y mediática que ha generado la serie documental y aclarará las posibles dudas que hayan podido surgir a raíz de su testimonio. Fue la pasada semana cuando ella misma entró por teléfono para pedir hacer una entrevista en directo y responder todas las dudas.

Ortega Cano se refugia en su hija, Gloria Camila

A pesar de ser semanas complicadas en las que el diestro no ha querido hablar sobre lo que la hija de Rocío Jurado ha contado en su docu-serie, Ortega Cano está muy bien acompañado. Su hija, Gloria Camila, se ha convertido en su mejor refugio. También su actual mujer, Ana María Aldón, quien en más de una ocasión ha salido en defensa del torero. Ambas mujeres están siendo el gran apoyo para José Ortega Cano cuando ve que Rocío Carrasco se sienta en el plató de televisión para contar «su verdad» en la docu-serie que precisamente lleva ese nombre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Habrá que esperar a que termina el reportaje para escuchar que tiene que decir Ortega Cano a todo lo contado anteriormente por Rociíto. Al finalizar este será cuando el diestro dé su versión de los hechos.