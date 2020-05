Después de conocer que Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas se habían saltado el confinamiento, ha llegado la hora de conocer a otro personaje famoso que también lo habría hecho. Según Gil Silgado, María Jesús Gil se habría saltado también el confinamiento. Así mismo lo ha declarado el empresario y ha anunciado acciones legales contra la que fuera Miss España a consecuencia de saltarse las restricciones de movilidad impuestas por el Presidente del Gobierno desde que declarara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo.

Gil Silgado ha tomado acciones legales contra María Jesús Ruiz

Gil Silgado ha hablado en ‘Sálvame’ donde ha asegurado que ha pillado a María Jesús Ruiz con Curro, su actual pareja, a pesar de las restricciones de movilidad, y lo descubrió a través de una videollamada: «La personita que tenemos en común, en una videollamada, ella me enfoca así a la mesa del comedor y veo de espaldas al Curro este con una camiseta de España. Y digo: «¿quién está ahí con ustedes?, ¿quién ha entrado en la casa?»», ha comenzado explicando el empresario para pasar después a dar la respuesta que la hija que tiene en común con la modelo le dio: «Curro, el novio de mamá, que ayer vino y ella le ha abierto la puerta y le ha dejado vivir aquí con nosotros», fue la respuesta de la niña.

El empresario está muy enfadado por tal actitud, sobre todo por el estado de salud de su hija, que es lo que más le preocupa. «Me parece una gravedad tremenda en la situación del Estado de Alarma que estamos viviendo», ha dicho. Posteriormente ha anunciado que ha tomado medidas legales contra su ex y su actual pareja: «Los he denunciado, evidentemente, en el juzgado de guardia de Andújar. Solicito que de alguna manera se le agrave económicamente con la cuantía suficiente para los dos, a María Jesús Ruiz por abrirle la puerta y al otro por ir de Huelva hasta allí para estar pasando dos días, o tres, o lo que sea», ha explicado.

Asegura que él ya no habla con ella y solo lo hacen sus abogados

José María Gil Silgado ha confirmado que la que fuera su pareja y su actual novio se han saltado el confinamiento «para verse sin respetar la posible peligrosidad. Saltándose cuatro provincias además: Huelva, Sevilla, Córdoba…», ha contado. El programa ha querido conocer si él le había explicado esto a María Jesús y cual había sido la respuesta de su ex: «Yo no hablo con ella. Yo no. Es todo mi hermana y mis abogados», ha sentenciado sobre el tema por el que incluso ha tomado la decisión de llevar a los tribunales debido a lo complicada de esta situación.